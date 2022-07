Motolotnia spadła na ziemię, zginął były strażak. Śledczy badają przyczyny tragedii

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 153 dni. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Rostysław Smyrnow ocenił, że cała linia frontu od półtora tygodnia jest statyczna. Według niego to pierwsza oznaka tego, że wojna między ma teraz charakter pozycyjny. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że zdobyła dokumenty potwierdzające, że Federacja Rosyjska rozpoczęła aktywną fazę przygotowań do pseudoreferendum w sprawie aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.