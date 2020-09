Był apel o wzmocnienie "kluczowej instytucji w walce o zdrowie i życie Polaków". Ministerstwo odpowiedziało

Reporter "Czarno na białym" Dariusz Kubik sprawdził, jak wygląda praca w stacjach sanitarno-epidemicznych w czasach pandemii COVID-19 i co przeżywają osoby zakażone koronawirusem i podejrzewające zakażenie, które zwracają się do tej instytucji o pomoc. W tym celu odwiedził między innymi sanepid w Nowym Sączu.

Apel o wzmocnienie "kluczowej instytucji na pierwszej linii walki o zdrowie i życie"

"W związku z ogłoszeniem we wrześniu br. przez Pana Premiera redukcji o 20%, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników sfery budżetowej – zwracamy się o przeniesienie, delegowanie jeszcze we wrześniu br. do Państwowej Inspekcji Pracy co najmniej kilku tysięcy doświadczonych urzędników do pomocy w czasie pandemii" - piszą dalej zrzeszenia.