Kurator z Krakowa atakuje gdański program edukacji seksualnej

Małopolska kurator oświaty o gender i dbaniu "o czystość i bezpieczeństwo" dzieci

- Od najmłodszych lat uczy się dziecko, jak odczuwać przyjemność i namawia się je w wieku szkolnym do eksperymentów, do zachowań, o których my mówimy, że są ryzykowne - mówiła w piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Stwierdziła między innymi, że "widać ogromny zamach na nasze dzieci", a nauczycieli "zmusza się do tego, żeby zachowywali się jak pedofile". Stwierdziła też, że w państwach Europy Zachodniej "to już nie rodzice mają prawo decydować o wychowaniu dzieci, tylko instytucje".