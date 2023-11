Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. "Procedura in vitro jest etyczna"

Małgorzata Rozenek-Majdan, prowadzi fundację MRM, jest ambasadorką inicjatywy "Tak dla in vitro" promującej obywatelski projekt ustawy, która zakłada refundację procedury z budżetu państwa. - Merytoryczne przygotowanie do tego tematu rozwiewa wątpliwości co do etyczności tej metody [in vitro]. Są możliwości stosowania tej metody w sposób niezwykle restrycyjny i zgodny z dosyć ortodoksyjnymi wierzeniami, po prostu ograniczając liczbę przygotowanych zarodków. Nie jest to rekomendowane przez środowisko medyczne, ale jest możliwe. Więc tak naprawdę procedura in vitro jest jak najbardziej etyczna. Wystarczy tylko na jej temat porządnie poczytać - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan przed kamerą TVN24 kilkanaście minut przed rozpoczęciem obrad Sejmu. Dodała, że długofalowa polityka rodzinna to też wspieranie niepłodnych par. - Mamy dramatyczne wyniki dzietności i ważne jest, żeby wokół tego jak najwięcej robić. Ta ustawa jest przekazaniem kwoty 500 mln złotych na leczenie niepłodności. Różnych jej aspektów, bo wsparcie psychologiczne również jest tego elementem. To nie jest tylko procedura in vitro. Ważne jest szersze spojrzenie na rodzicielstwo w Polsce i to jest coś, czym nowy Sejm na pewno będzie musiał się zająć.