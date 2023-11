Małgorzata Rozenek-Majdan dziękuje za podpisy. I dostaje wsparcie od Olejnik, Bovskiej, Jemioła

- To ważny dzień. A ważny dlatego, że on wyraźnie pokazuje, że teraz żyjemy w państwie, które bardzo poważnie traktuje obietnice złożone swoim wyborcom i nie lekceważy głosu społecznego - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan z mównicy sejmowej. Zabrała głos jako ambasadorka inicjatywy "Tak dla in vitro" promującej obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Potem na Instagramie napisała: "Po 5 miesiącach wróciłam na mównicę sejmową, z nadzieją, ba, nawet pewnością, że tym razem ta historia znajdzie swój szczęśliwy finał. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to że jest to projekt obywatelski, pod którym podpisało się pół miliona Polek i Polaków. Dziś mogliście poczuć, że Wasz głos nie będzie zlekceważony. Dziękuję każdemu z Was, którzy, często w bardzo niesprzyjającej aurze, podpisywali się pod naszym projektem. To dzięki Wam doszło do tej zmiany". CZYTAJ TEŻ: "Wielka chwila" w Sejmie, kilkudziesięciu mówców i przeprosiny za słowa Brauna