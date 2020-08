Dla nas było to wielkie pokojowe zwycięstwo, które nastąpiło po całej serii nieudanych zrywów - powiedziała o Porozumieniach Sierpniowych w "Faktach po Faktach" była rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego i dziennikarka "Tygodnika Solidarność" Małgorzata Niezabitowska. Profesor Ryszard Bugaj, ekonomista i były działacz Solidarności, zwracał uwagę, że trzy punkty porozumienia "były nie do pogodzenia z esencją tego porządku politycznego, który wówczas w Polsce panował".

40 lat temu, w 1980 roku podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe, które stanowiły wyłom w systemie politycznym bloku komunistycznego. Doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku.

"Wreszcie zdarza się kolejny zryw i on się udaje"

- Dla nas był to dodatkowo ten wielki wspaniały sukces, wielkie pokojowe zwycięstwo, że ono nastąpiło po całej serii nieudanych zrywów. To był zryw studencki w 1968 roku, następnie bardzo krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w 1970 roku, wreszcie 1976 rok w Ursusie i Radomiu. Bardzo ciężkie wypadki, które bardzo wiele osób przepłaciło życiem, zdrowiem, uwięzieniem czy wyrzuceniem z pracy - powiedziała Małgorzata Niezabitowska.

- I oto wreszcie zdarza się kolejny zryw i on się udaje - dodała.

Małgorzata Niezabitowska: wreszcie zdarza się kolejny zryw i on się udaje

"Zupełnie niebywała historia, że robotnicy przede wszystkim postawili na postulaty polityczne i wolnościowe"

- Z drugiej strony robotnicy, wspomagani przez doradców, potrafili twardo negocjować, ale także ustąpić, tak, że było to naprawdę porozumienie - dodała.

Jak przyznała Niezabitowska, "zupełnie nadzwyczajne dla niej było to, że w tych dwudziestu jeden postulatach, pierwszych pięć było niezwiązanych z bardzo trudną zresztą sytuacją robotników". - Były to postulaty dotyczące wolnego związku zawodowego, wolności prasy, uwolnienia więźniów politycznych. Po prostu zupełnie niebywała historia, że robotnicy w swoich postulatach przede wszystkim postawili na postulaty polityczne i wolnościowe".

Ryszard Bugaj: trzy punkty porozumienia były nie do pogodzenia z esencją tego porządku politycznego

- Choć niewątpliwym sukcesem było samo podpisanie tych porozumień, to trzeba pamiętać, że władze nie zamierzały tych porozumień realizować - podkreślił prof. Ryszard Bugaj, ekonomista i były działacz Solidarności.

W jego ocenie w tych porozumieniach były trzy punkty, które "były nie do pogodzenia z esencją tego porządku politycznego, który wówczas w Polsce panował". - Po pierwsze same wolne związki zawodowe bez kontroli partii. Jak może wyglądać kierownicza rola partii bez kontroli związków zawodowych? - zastanawiał się gość "Faktów po Faktach".

- Po drugie, były wyraźne sformułowania, chociaż może nie do końca jednoznaczne, dotyczące cenzury. I po trzecie sprawa nomenklatury - wyliczał Ryszard Bugaj.

Ryszard Bugaj: trzy punkty porozumienia były nie do pogodzenia z esencją tego porządku politycznego

Zdaniem profesora, "gdyby te wszystkie postulaty były realizowane, to mimo pewnej powściągliwości, która dotyczyła na przykład powstrzymaniu się protestujących przed zgłoszeniem wniosku o rezygnacji z kierowniczej roli partii, to jednak ich realizacja de facto zmieniałaby cały system".

Niezabitowska: czternaście dni leżałam z uchem przyczepionym do aparatu do Wolnej Europy

Małgorzata Niezabitowska powiedziała, że "sam dzień i sam moment podpisania obserwowała w telewizji". - Byłam wtedy chora, leżałam wtedy w łóżku, ale całe te czternaście dni to właściwie leżałam z uchem przyczepionym do aparatu do Wolnej Europy, zagłuszanej zresztą niesamowicie. Stamtąd czerpaliśmy informacje - opowiadała.