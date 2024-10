"Nie będziemy brać udziału w fikcji". Sędziowie odmawiają Manowskiej

czytaj dalej

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Odniósł się do wniosków z raportu zespołu, który zbadał działalność podkomisji smoleńskiej. Na podstawie tych ustaleń ma zostać skierowanych 41 pism do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego Macierewicza.