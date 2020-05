Profesor Zoll o wyborze nowej pierwszej prezes SN: system się domyka

Profesor Zoll: system się domyka

Jak zauważył były prezes TK, "przewodniczący obradom Zgromadzenia Ogólnego sam przekazał kandydatów, bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego". - Zrobiono to samo, co stało się w Trybunale Konstytucyjnym przy wyborze obecnej prezes Trybunału - dodał.

Zdaniem profesora Zolla "to wprowadza bardzo poważne obniżenie prestiżu polskiego Sądu Najwyższego". - Poza tym wprowadza atmosferę pracy w Sądzie Najwyższym w bardzo złym kontekście, dlatego że pierwsza prezes nie otrzymała wsparcia Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, bo dostała 25 głosów, czyli to jest troszkę więcej niż 1/4 głosujących - zwrócił uwagę.

Podczas sobotnich obrad do przewodniczącego im sędziego Aleksandra Stępkowskiego trafił wniosek, by Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę o przedstawieniu prezydentowi listy kandydatów. Sędzia uznał jednak, że wniosek nie ma podstawy prawnej. Jak argumentował, zgodnie z praktyką orzeczniczą w ostatnich latach kandydaci nie byli przedstawiani w osobnej uchwale i nie przewidywały tego obowiązujące wówczas regulaminy SN. Podkreślił, że przedstawienia takiej uchwały nie przewiduje także obecnie obowiązująca ustawa o Sądzie Najwyższym.

Jak czytamy w piśmie, niepodjęcie uchwały "oznacza, że etap postępowania prowadzącego do powołania Pierwszego Prezesa SN w części należącej do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN (…) nie został ukończony" oraz że to podjęcie uchwały "otwiera drogę Prezydentowi RP do skorzystania z kompetencji do powołania Pierwszego Prezesa SN sposób kandydatów przedstawionych uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN i tworzy stabilną podstawę do realizacji tej kompetencji".