Kidawa-Błońska: prezydent powinien ponieść odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce

Gdyby prezydent szanował Polaków, to przede wszystkim przestrzegałby konstytucji - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Dodała, że Andrzej Duda "powinien ponieść odpowiedzialność za to, co w tej chwili dzieje się w Polsce".

Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta, była w czwartek gościem "Kropki nad i" w TVN24. Była pytana, czy jej zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

- To nie prezydent, a Sejm kiedyś taką decyzję podejmie, rozpatrzy tę sprawę. Ale prezydent ślubuje na konstytucję. Każdy polityk, który złamał konstytucję - a prezydent jest tą osobą wyjątkową, która ma być strażnikiem konstytucji - powinien za to ponieść odpowiedzialność. Politycy muszą wiedzieć, że konstytucja i prawo muszą być przez nich szanowane - podkreśliła.

Dopytywana, czy prezydent Andrzej Duda powinien ponieść taką odpowiedzialność, odparła: - Powinien ponieść taką odpowiedzialność, bo jest współodpowiedzialny za to, co w tej chwili dzieje się w Polsce.

Stwierdziła też, że "Polacy chcą czuć szacunek i czuć, że są szanowani przez sprawujących władzę". - Gdyby prezydent ich szanował, to przede wszystkim przestrzegałby konstytucji - powiedziała.

"To, co robi PiS, to jest zamach na naszą suwerenność"

Kidawa-Błońska komentowała też słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że działania jego partii zmierzają do tego "by Polska była lepsza i by Polska była suwerenna i niepodległa, by ten nowy zamach na naszą suwerenność i niepodległość został odparty".

Zdaniem Kidawy-Błońskiej "to, co robi PiS, to jest zamach na naszą suwerenność". - Skoro Unia Europejska patrzy na nas, jak na kraj specjalnej troski, nie jesteśmy przy ważnych rozmowach, które dzieją się na świecie, nie ma nas przy żadnym stoliku, to znaczy, że nie jesteśmy ważni, jesteśmy osamotnieni i możemy wszystko łatwo stracić - stwierdziła.

- Rozumiem, że te słowa prezesa są skierowane do jego twardego elektoratu, ale Polaków jest więcej. Polacy myślą, chcą być dumni z Polski i chcą widzieć, że mówi się o na dobrze, tak, jak kiedyś mówiono - dodała kandydatka na prezydenta.

