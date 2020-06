Kidawa-Błońska: w Polsce uważa się, że mężczyzna jest silniejszy. Czas kobiet jeszcze przed nami

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła w środę, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca . Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że rozpoczęła się kampania wyborcza. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w miejsce wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która ubiegała się o fotel prezydenta w wyborach 10 maja, które się nie odbyły.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka pytany w wywiadzie dla Magazynu TVN24 , czy Kidawa-Błońska była zbyt słaba, odpowiedział, że "wszystko wskazuje na to, że w tej bitwie lepszy jest Rafał".

- Jestem normalną kobietą, która wie, czego chce i wie, co należy robić, żeby życie wokół niej było lepsze - podkreśliła wicemarszałek.

Kidawa-Błońska: Trzaskowski ma tę przewagę nade mną, że jest mężczyzną

- Ja cenię kobiety, które żmudną, codzienną pracą osiągają to, do czego są przekonane. Czas kobiet jeszcze przed nami - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Powiedziała, że w związku z nowymi wyborami "potrzebne było nowe otwarcie i nowa energia". - Moi koledzy, moje koleżanki stwierdzili, że to jest czas na taką osobę, jak Rafał Trzaskowski, a mnie naprawdę zależy, żeby zmienił się mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego - dodała.

- Dlatego życzę Rafałowi wszystkiego najlepszego. Niech walczy i mam nadzieje, że mu się to uda - mówiła wicemarszałek Sejmu.

"Wszystkie ręce na pokład"

Pytana, co będzie robiła w kampanii wyborczej, żeby wesprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że "na pewno będzie docierała do tych wszystkich środowisk, grup, ludzi w całej Polsce, którzy pracowali w jej sztabach i chcieli ją wspierać".

- Będę ich namawiała i zachęcała do pracy dla Rafała Trzaskowskiego - dodała. - Wszystkie ręce na pokład, trzeba przekonywać tych ludzi, którzy zastanawiali się, czy warto w tych wyborach wziąć udział, czy warto wyjść z domu. Tak, będę ich zachęcać, że warto, a nawet trzeba, bo głos każdego z nas znaczy bardzo dużo i nikt nie może być obojętny - podkreśliła.

- Co najważniejsze, będę zachęcała do tego, żeby idąc na wybory, Polacy, zachowali bezpieczeństwo i myśleli o swojej przyszłości - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

- Ale nikt nie może być obojętny. To musi być wielka mobilizacja nas wszystkich, bo to jest czas próby. Albo powiedzą: nie chcemy tego, co się dzieje, chcemy państwa demokratycznego, otwartego, miejsca, w którym każdy z nas będzie traktowany poważnie i będzie czuł się dobrze, albo zostaniemy w domu i będziemy w takim kraju, jaki jest w tej chwili, gdzie nawet w Sejmie opozycja nie może zabierać głosu, gdzie obywatele nie mogą protestować, gdzie każdy może być zatrzymany, legitymowany, dlatego że ma na przykład emblemat, który nie podoba się policji - mówiła Kidawa-Błońska. - Walczymy o wielką stawkę, dlatego wszyscy Polacy muszą się w te wybory zaangażować - podkreśliła.