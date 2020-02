Kidawa-Błońska apeluje do prezydenta o zablokowanie dotacji dla mediów państwowych

Apel Kidawy-Błońskiej do prezydenta

- Apeluję do pana prezydenta, aby miał odwagę i zawetował tę ustawę, żeby pieniądze trafiły tam, gdzie są potrzebne, czyli do polskich pacjentów, żeby mieli lepszą opiekę medyczną i poczucie bezpieczeństwa – oświadczyła Kidawa-Błońska. Jej zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien to ogłosić na sobotniej konwencji.

Na pytanie, dlaczego oddział w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jest zamykany, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że spada liczba urodzeń. Zaznaczyła jednak, że oddział ginekologiczno-położniczy to nie tylko urodzenia. - To także kobiety, które muszą być leczone z wielu powodów. Muszą mieć dostęp do lekarzy, nie mogą czekać w nieskończoność, nie mogą kilometrami jeździć do lekarza - argumentowała kandydatka KO na prezydenta.