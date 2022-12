Zarzut dyscyplinarny dla Małgorzaty Gersdorf. Chodzi o uchwałę z 2020 roku

Postępowanie dyscyplinarne dotyczy uchwały, która została wydana 23 stycznia 2020 roku przez trzy izby SN: Karną, Cywilną oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Wynika z niej, że jeśli w składzie Sądu Najwyższego zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest nieprawidłowo obsadzony. Uchwała została wydana w związku z pytaniem, z jakim ówczesna pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf zwróciła się do trzech izb.

Przedstawiciele obozu rządowego podejmowali działania zmierzające do zablokowania posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego, na którym ostatecznie wydano uchwałę. Najpierw marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to ujęła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".