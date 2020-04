Gersdorf: nie wywiesiłam żadnej białej flagi

Nie mam sobie nic do zarzucenia i na pewno żadnej białej flagi nie wywiesiłam - mówiła w "Kropce nad i" ustępująca pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf. Odniosła się w ten sposób do odwołania Zgromadzenia Ogólnego, na którym mieli zostać wskazani kandydaci na jej następcę.

W czwartek kończy się kadencja obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Z powodu koronawirusa profesor Małgorzata Gersdorf odwołała jednak Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, na którym mieli być wybrani kandydaci na jej następcę. W związku z tym przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zapowiedzieli, że Andrzej Duda wskaże sędziego-komisarza, który będzie kierował pracami sądu do czasu zebrania się Zgromadzenia Ogólnego.

"Żadnej białej flagi nie wywiesiłam"

Ustępująca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odniosła się do tej sytuacji w środę w "Kropce nad i" w TVN24.

- Nie mam sobie nic do zarzucenia i na pewno żadnej białej flagi nie wywiesiłam, nie zwołując Zgromadzenia Ogólnego - mówiła. - Nie mogłam tego zrobić, ponieważ narażałabym sędziów na utratę zdrowia, a nawet życia - dodała.

Pytana, czy w tej sytuacji Zgromadzenie Ogólne nie mogło się odbyć na przykład w formie wideokonferencji, Gersdorf wskazywała, że "nie ma możliwości prawnych, żeby można byłoby robić wideokonferencję czy głosować zdalnie". Jak dodała, nie byłoby to też możliwe z przyczyn technicznych, ponieważ część sędziów nie dysponuje odpowiednim sprzętem elektronicznym.

Odniosła się też do padającego pod jej adresem zarzutu, że odwołując Zgromadzenie Ogólne, doprowadziła do tego, że to prezydent Andrzej Duda wskaże osobę, która ją zastąpi. Przypominała przy tym, że "nowe uregulowania dotyczące wyboru pierwszego prezesa (zawarte w ustawie dyscyplinującej sędziów - red.) zakładają, że trzeba wybrać pięciu kandydatów". - Na pewno wśród tych pięciu kandydatów znalazłby się kandydat, który byłby zaaprobowany przez pana prezydenta - oceniła prof. Gersdorf.