Tragedia na terminalu przeładunkowym. Nie żyje 25-latek przyciśnięty przez pociąg towarowy

Szpital MSWiA w Warszawie "sprzeniewierzył" środki publiczne, które jako dodatek covidowy "nigdy nie trafiły do personelu medycznego" pracującego w szpitalu na Narodowym - czytamy w zawiadomieniu złożonym do prokuratury, do którego dotarł tvn24.pl. Szpital MSWiA odpowiada, że "nie deklarował wypłaty dodatków covidowych w ofertach pracy dotyczących zatrudnienia w Szpitalu Tymczasowym".