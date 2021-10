Za kierownicą roztrzęsiona kobieta, w aucie dwoje małych dzieci pokąsanych przez osy

Kobietę policjanci zatrzymali do kontroli w Malanowie (woj. wielkopolskie), bo jechała za szybko. Okazało się, że miała ważny powód. Wiozła do szpitala dzieci, które chwilę wcześniej zostały pokąsane przez osy. Policjanci zadziałali błyskawicznie.

Do zdarzenia doszło w Malanowie (woj. wielkopolskie). - Policjanci zwrócili uwagę na kobietę, bo z dużą prędkością wjechała w zakręt i wykonywała dość gwałtowne manewry. Zatrzymali ją, żeby sprawdzić, co się stało. Wtedy dowiedzieli się, że w aucie wiezie dzieci w wieku dwóch i siedmiu lat, które pilnie potrzebują pomocy medycznej - mówi aspirant sztabowy Mateusz Latuszewski, rzecznik policji w Turku.

Okazało się, że dzieci chwilę wcześniej zostały pokąsane na łące przez osy. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że dwulatek najprawdopodobniej bawił się w pobliżu gniazda os. Kiedy owady go zaatakowały zaczął krzyczeć. Wtedy podbiegł do niego 7-latek, który próbował mu pomóc. Funkcjonariusze zdecydowali, że eskortują rodzinę do oddalonego o 11 kilometrów szpitala w Turku. - Policjanci wsiedli do radiowozu i przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali samochód do szpitala w Turku – przekazał Latuszewski.