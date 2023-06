Mała Narew w akcji, odbyło się strzelanie. "Osiągnęliśmy rozwiązanie rekordowe"

- Osiągnęliśmy rozwiązanie rekordowe, jeśli chodzi o krótki czas, w którym doszliśmy do tych umiejętności - mówił w Ustce Błaszczak. - Dziś mieliśmy strzelanie, które udowodniło skuteczność wyszkolenia naszych żołnierzy, a jeszcze w czerwcu te zestawy trafią na dyżury i będą broniły polskiego nieba przed ewentualnymi atakami przy użyciu, czy to rakiet manewrujących, czy też dronów - zapewnił minister.

"18. Pułk Przeciwlotniczy jest w zasadzie gotowy, by bronić polskiego nieba"

- 18. Pułk Przeciwlotniczy jest w zasadzie gotowy, by bronić polskiego nieba – ocenił Błaszczak. Wskazał przy tym, że równolegle szkolenia przechodzili przeciwlotnicy z 15. pułku, który wchodzi w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej, odpowiadającej za bezpieczeństwo północno-wschodniej Polski, i to żołnierze obu pułków w czwartek na usteckim poligonie zaprezentowali nowo nabyte umiejętności. Szef MON stwierdził, że jeszcze w 2023 roku 15. Pułk Przeciwlotniczy także zostanie wyposażony w Małą Narew.

Scenariusz ćwiczenia, jak przekazał dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, polegał na strzelaniu trzema rakietami do trzech różnych celów, które znajdowały się na trzech różnych wysokościach, w trzech różnych odległościach, a do tego jeszcze jeden z nich cel był celem manewrującym, by zakłócić, ewentualnie zmylić rakiety. - Przy tym zestawie jest to praktycznie niemożliwe – ocenił gen. dyw. Szkutnik.