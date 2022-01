Dwa wypadki w jednym miejscu. Nie żyje strażak i kobieta, której próbował pomóc

W szpitalu zmarł 26-letni strażak ochotnik z Makowisk w województwie łódzkim. Mężczyzna razem z rodziną chciał pomóc 60-letniej kobiecie, która wpadła autem do rowu. Zanim dotarli na miejsce, wjechał w nich kolejny samochód. - Doszło do potwornego zbiegu okoliczności - mówią znajomi zmarłego strażaka.

O wypadku, do którego doszło 19 grudnia zeszłego roku, informowaliśmy na tvn24.pl niedługo po zdarzeniu. Aspirant Marcin Pawełoszek z pajęczańskiej komendy policji opowiada, że około godziny 22 przez miejscowość Makowiska przejeżdżała 60-letnia kobieta. Droga była czarna, ale - na co kobieta nie zwróciła najpewniej uwagi - była też pokryta lodem.

Co działo się potem? Grzegorz Rogalewicz, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach, mówi, że 60-latka zapukała do drzwi domu, w którym mieszkał 26-letni Piotr.

- Nie dziwię się, że od razu ruszył na pomoc. To był taki właśnie chłopak, zawsze gotowy do akcji. Strażakom pomagał już jako 11-latek. Nic dziwnego, że jak tylko skończył 18 lat, został jednym z nas - podkreśla Rogalewicz.

- Piotrek pracował na stacji benzynowej, kilkanaście kilometrów od domu. Czasami wracał wieczorem po kilkunastu godzinach, a w nocy rozlegał się alarm. Nigdy nie szukał wymówek, był zawsze w gotowości, chętny, by pomóc. Trudno będzie z nim się pożegnać. To jeszcze nie był jego czas - kończy Grzegorz Rogalewicz.

- W ciągu sześciu ostatnich miesięcy doszło tam do pięciu wypadków. Żyjemy od tragedii do tragedii. Samorządowcy zwracali uwagę na to już wcześniej. Nie wiem, jak należałoby poradzić sobie z tym problemem, ale z pewnością jest on bardzo realny - zaznacza samorządowiec.