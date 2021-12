Straciła panowanie nad autem, uderzyła w cztery osoby znajdujące się na chodniku. Jedna nie żyje, trzy są ranne

Nocny wypadek w miejscowości Makowiska (woj. łódzkie). Jak informuje policja, 19-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, wpadła do rowu, a stamtąd jej samochód został wyrzucony i uderzył w znajdujące się na chodniku cztery osoby. Zginęła 60-letnia kobieta, a trzy osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed północą - na drodze krajowej nr 42 - w miejscowości Makowiska. - W niedzielę, kwadrans przed północą samochód osobowy wjechał w grupę ludzi stojących przy drodze - poinformowała Karolina Grzybowska z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wjechała do rowu, poszła po pomoc, później została śmiertelnie potrącona

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia, pod nadzorem prokuratury, policja. - O godzinie 22.30, 60-letnia kobieta jadąc citroenem przez Makowiska straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Wydostała się z pojazdu i poszła w stronę pobliskiego domu, by szukać pomocy w wyciągnięciu auta z rowu - relacjonuje Marcin Pawełoszek z policji w Pajęcznie.

Niedługo później 60-latka szła chodnikiem wraz z trzema osobami: 26-letnim mężczyzną, 23-letnią kobietą i 48-latką. - Gdy znajdowali się na chodniku z naprzeciwka jechała 19-letnia mieszkanka powiatu pajęczańskiego. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, wjechała do przydrożnego rowu, a stamtąd jej pojazd został wyrzucony i uderzył w cztery osoby znajdujące się na chodniku - opisuje policjant. I dodaje: - W wyniku uderzenia - mimo długiej reanimacji - zmarła 60-letnia kobieta. 26-latek i 23-latka z ciężkimi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Do placówki medycznej trafiła też 48-latka, ale jej życiu - jak przekazuje policja - nie zagraża niebezpieczeństwo.