Majówka 2023. Część uczniów będzie miała nawet 10 dni wolnego

Majówka 2023. Kiedy uczniowie mają wolne?

W dodatku, tegoroczne matury rozpoczynają się 4 maja, co oznacza, że w wielu szkołach ponadpodstawowych ten dzień, a także 5 i 8 maja, będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Wynika to z potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków maturzystom do pisania egzaminu. Młodzież z młodszych klas może otrzymać więc dodatkowe - wraz z weekendem - pięć dni wolnego. W połączeniu z majówką dla niektórych czas wolny wyniesienie łącznie 10 dni - od 29 kwietnia do 8 maja.