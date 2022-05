Pytania o majątek premiera i jego żony. "Brak tej informacji jest dla nas wszystkich informacją"

czytaj dalej

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, mówiąc w "Kawie na ławę" w TVN24 o sytuacji wokół Izby Dyscyplinarnej i wypłacie unijnych pieniędzy, powiedział, że "to nie jest tak, że sprawa jest ostatecznie zakończona". - Robiliście wszystko przez ostatni rok, by te pieniądze do Polski nie trafiły - zwrócił się do niego Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Artur Dziambor z Konfederacji, stwierdził, że projekt prezydencki, zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej, "to jest po prostu rebranding".