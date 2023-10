Premier "lubi pozować na człowieka z ludu". "Ten wizerunek kłóciłby się z posiadanym przez niego majątkiem"

Premier Mateusz Morawiecki lubi powtarzać, że razem z żoną nie mają nic do ukrycia, a kiedy są jednak konfrontowani z pytaniami, nic do powiedzenia nie mają - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz, komentując doniesienia na temat majątku szefa rządu. - Nigdy nie uzyskałem odpowiedzi i nigdy nie wyczułem ze strony premiera i jego żony choćby chęci rozmowy na ten temat - dodał.

Dziennikarz był w środę gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Jak mówił, "w 2019 roku po raz pierwszy napisał o majątku państwa Morawieckich, o tej słynnej działce, którą kupili od jednej z wrocławskich parafii". - Później wielokrotnie próbowałem pytać zarówno pana premiera, jak i panią Iwonę Morawiecką, również o to, dlaczego ukrywają ten majątek. Przecież zarabianie pieniędzy nie jest niczym złym - zaznaczył.

- Nigdy nie uzyskałem odpowiedzi i nigdy nie wyczułem ze strony premiera i jego żony choćby chęci rozmowy na ten temat - powiedział. Jak dodał, "premier Morawiecki lubi również powtarzać, że razem z żoną nie mają nic do ukrycia, a kiedy są jednak konfrontowani z pytaniami, nic do powiedzenia nie mają".

Harłukowicz: wizerunek człowieka ludu kłóciłby się z posiadanym przez premiera majątkiem

- Wydaje mi się, że wizerunek, który przyjął Mateusz Morawiecki, zostając członkiem rządu, akurat tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, troszeczkę kłóciłby się z posiadanym przez niego majątkiem. Pan premier lubi pozować na człowieka z ludu, powtarzać: "jestem jednym z was". (...) Wizerunek takiego człowieka z ludu, jakby nie współgra z posiadanym przez niego majątkiem - powiedział dziennikarz.

Stwierdził, że "przecież nie mamy żadnych wątpliwości, że pomimo przepisania dwukrotnego części majątku wspólnego, większości majątku wspólnego na swoją żonę, to jest cały czas majątek Mateusza Morawieckiego, który przecież pozostaje w zgodnym małżeństwie ze swoją żoną i to nie jest tak, że on nie ma nic wspólnego z tymi nieruchomościami".