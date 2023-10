Pytanie o majątek Morawieckich. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

czytaj dalej

Ludzie, niezależnie od swoich sympatii i antypatii politycznych, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, chcą zmiany - zaznaczał w TVN i TVN24, łączący się z Katowic Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że "zło trzeba nazywać". - Jeśli zło się nazywa, to ono zaczyna być bezsilne. Ludzie dobrzy wygrywają wtedy, kiedy mają odwagę otworzyć oczy, otworzyć uszy i na końcu otworzyć też usta i głośno krzyknąć: to jest zło, to jest kłamstwo, to jest pogarda - mówił.