Jak Morawiecki miał egzekwować długi od najemców. "Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć"

Mateusz Morawiecki wprawdzie przepisał nieruchomości na żonę, ale to on egzekwował długi od najemców, którym wynajmowała lokale - informuje w środę "Gazeta Wyborcza". Dziennik potwierdził to w rozmowie z jednym z najemców. - Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć, męczyć, wypisywać tasiemcowe SMS-y, dopominając się o pieniądze - mówił "GW" Jan Rzeżuchowski.

Mateusz i Iwona Morawieccy 20 grudnia 2013 roku zawarli umowę o podziale swojego majątku. Od tego czasu premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony.

Tymczasem jak oszacował Onet, przez ręce małżeństwa w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Portal podał też, jakie nieruchomości przeszły na własność żony premiera w wyniku podziału majątku. Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów złotych - stwierdził Onet.

Portal napisał ponadto, że to Mateusz Morawiecki doglądał rozliczeń związanych z przepisanymi na żonę nieruchomościami. Przypadek opisany przez Onet dotyczył lokalu użytkowego przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w którym studencki pub prowadził Jan Rzeżuchowski.

W środę 'Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł Marcina Rybaka, który dotarł do pana Jana. Mężczyzna opowiada, że w grudniu 2013 r., czyli po przepisaniu przez Mateusza Morawieckiego większości majątku na żonę Iwonę, to nie ona zajmowała się interesami, tylko jej mąż i to bardzo stanowczo egzekwując długi.

"Iwona Morawiecka nie angażowała się wtedy w rozmowy dotyczące inwestycji w nieruchomości. Ale od kilku lat intensywnie działa na tym rynku, sprzedając i kupując" - napisała "GW".

Rzeżuchowski: Morawiecki wytwarzał taką atmosferę, że człowiek chciałby uciekać

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jan Rzeżuchowski przekazał, że jego współpraca biznesowa z Morawieckimi rozpoczęła się około 10 lat temu. - Mój ojciec był właścicielem lokalu użytkowego na placu Grunwaldzkim. Ja prowadziłem tam pizzerię, a później bar Remont. Następnie ojciec sprzedał lokal Iwonie oraz Mateuszowi Morawieckim i przez dwa lata oni mi go wynajmowali. Warunki umowy były takie same jak z ojcem. Po jakimś czasie najemcą została moja partnerka biznesowa, ale to ja cały czas prowadziłem interes - mówił.

Zapytany, czy odczuł w swoich relacjach z Morawieckimi fakt, że w grudniu lokal stał się własnością żony obecnego premiera, Rzeżuchowski odparł, że "nie". - Cały czas kontaktował się ze mną wyłącznie Mateusz Morawiecki - oświadczył.

Mężczyzna przekazał, że poznał premiera i jego żonę. Jak mówił, był u nich w domu w Warszawie. - Pan Mateusz starał się być miły, ale w sprawach zaległości czynszowych wytwarzał taką atmosferę, że człowiek chciałby uciekać - stwierdził. - Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć, męczyć, wypisywać tasiemcowe SMS-y, dopominając się o pieniądze. W życiu nikogo takiego nie spotkałem - dodał.

Mężczyzna przekazał, że w szczycie zadłużenia winny był 50-60 tysięcy złotych za "dwa, góra trzy miesiące zaległości". Rzeżuchowski był dopytywany przez "Wyborczą", czy Mateusz Morawiecki proponował jakąś pomoc lub ugodę. - Proponował, żebym pieniądze pożyczył od ojca. Kiedyś mieliśmy spotkanie w hotelu Radisson. W ramach pomocy dla młodego biznesmena podniósł mi czynsz - mówił.

Rzeżuchowski: Morawiecki szukał nieruchomości, które dałyby zysk po 7,5 latach

Jak powiedział "Wyborczej" mężczyzna, "Morawiecki szukał nieruchomości do kupienia za gotówkę". - Takich, z których inwestycja zwraca się najwyżej po 7,5 roku. Dałem mu kontakt do znajomej z rynku nieruchomości - mówił.

Rzeżuchowski mówił też "GW", że nie przypomina sobie rozmów na temat inwestycji w nieruchomości z Iwoną Morawiecką. - Z jej ust padały raczej ogólniki w stylu: "wszystko fajnie, ale czynsz trzeba płacić" - stwierdził.

Na pytanie, jak zakończyła się jego współpraca z Morawieckimi, rozmówca "Wyborczej" przekazał, że obecny premier zerwał wszelkie kontakty tuż przed przejściem do polityki.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o komentarz do nowych ustaleń "Gazety Wyborczej". Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Autor:pp//mm

Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl