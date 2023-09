"Gazeta Wyborcza": żona premiera Morawieckiego kupiła działki nad morzem za miliony złotych

Żona premiera Mateusza Morawieckiego, Iwona Morawiecka, zakupiła działki pod Jastrzębią Górą (Pomorze), które mogły kosztować około trzech milionów złotych - donosi "Gazeta Wyborcza". Dziennik zauważa, że informacji tej nie ma w oświadczeniach majątkowych szefa rządu ze względu na rozdzielność majątkową. To już kolejne pytania i kontrowersje związane z majątkiem premiera i jego żony, podkreśla "Wyborcza".

"Gazeta Wyborcza" napisała, że 26 sierpnia 2022 roku Iwona Morawiecka, żona premiera Mateusza Morawieckiego, podpisała u gdyńskiego notariusza "umowę dotyczącą kilku działek położonych we wsi Tupadły pod Jastrzębią Górą". Dziennik doliczył się sześciu położonych obok siebie nieruchomości należących wyłącznie do Morawieckiej, nie wliczając w to nieruchomości wspólnych, np. dróg. Łączna ich powierzchnia to - jak czytamy - ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych.

"GW" podaje, że zakup stanowią "grunty rolne po dawnym gospodarstwie". "Cztery najmniejsze działki - nieco ponad 500 m kw. każda - przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Można na nich postawić np. domy w zabudowie bliźniaczej o maksymalnie trzech kondygnacjach, podobnie jak na piątej działce o pow. 1700 m kw. Największa liczy ponad 2200 m kw. i leży w strefie przeznaczonej na usługi komercyjne" - wyliczono.

Google Maps

"Gazeta Wyborcza": działki mogły kosztować około trzech milionów złotych

"Wyborcza" zwróciła uwagę na korzystną lokalizacje działek. Jak podano, każda z nich może być inwestycją do celów turystycznych, a do plaży w Jastrzębiej Górze jest od nich około 1,5 kilometra.

Gazeta podała też przykład tego, jak plasują się ceny gruntów w tej okolicy. "Gmina Władysławowo, na terenie której leży wieś Tupadły, sprzedała na przetargu działkę o pow. 3766 m kw. w pobliskim Rozewiu za 1,2 mln zł brutto, czyli za 318 zł za m kw. Grunt o pow. 2750 m kw. w Jastrzębiej Górze został wystawiony za 1,5 mln zł, czyli za 545 zł za m kw plus VAT" - napisano.

W komercyjnym serwisie Mapa Transakcji Pricer dziennik odszukał też transakcje zawarte w Tupadłach. "Nie trafiliśmy na dane dotyczące zakupów Iwony Morawieckiej. Podana była jednak cena sprzedaży działek położonych przy tej samej ulicy i tuż przy nieruchomościach żony premiera" - czytamy. W czerwcu 2022 roku za pięć działek "bliźniaczo podobnych" do tych, kupionych przez Morawiecką (każda po ok. 510 m kw., łącznie ok. 2500 m kw.), oraz udział w tej samej drodze zostały sprzedane małej firmie budowlanej za 1,279 mln złotych.

"Jeśli Morawiecka uzyskała zbliżoną cenę - nieco poniżej 500 zł za m kw. - to za ponad 6 tys. m kw. powinna zapłacić ok. 2,95 mln zł" - wnioskuje dziennik, dodając, że "w serwisach ogłoszeniowych widnieje kilka ofert sprzedaży działek we wsi Tupadły sięgających 670 zł za m kw.".

Niejawny majątek żony premiera

Od 2008 roku żona premiera Mateusza Morawieckiego prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Amicus, zajmującą się m.in. zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek.

"Nikt jednak nie wie, jaki majątek mają Morawieccy, bo przed wejściem do rządu PiS dzisiejszy premier dwukrotnie dokonał częściowej rozdzielności majątkowej - w 2013 i 2015 r. I przepisał na żonę większość tego, co mieli, dzięki czemu nie musi go ujawniać w oświadczeniach majątkowych. A miał z czego inwestować - jako wieloletni prezes banku BZ WBK zarobił ok. 30 mln zł" - napisano.

Gazeta podała też, że w zeszłym tygodniu zwróciła się do Morawieckiego z pytaniami, ile kosztowały działki kupione przez jego żonę pod Jastrzębią Górą, jaki był cel zakupu, czy podmioty sprzedające nieruchomości są sprawdzane przez służby rządowe, czy jest gotów wraz z żoną ujawnić majątek i czy nie uważa, że transakcje o wysokiej wartości zawierane przez małżonkę szefa rządu powinny być jawne. Do momentu publikacji tekstu "Wyborcza" nie otrzymała jednak odpowiedzi.

Majątek Morawieckich - pytania

Pytania o majątek Morawieckich mnożą się, odkąd w maju 2019 roku "Gazeta Wyborcza" napisała, że Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Dzisiaj - pisała wtedy "GW" - może to być 70 milionów złotych. Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną.

Później szef rządu zapewniał, że zarówno on, jak i jego żona nie mają nic do ukrycia. - Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany - zaznaczył. Dodał, że nie ma prawa ujawniania majątku żony. - Ale jeżeli będzie taka regulacja, to zrobimy to z przyjemnością, natychmiast, bo tutaj absolutnie nie mamy nic do ukrycia - zadeklarował.

Sejm przyjął ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, która miała zobowiązać członków rodzin rządzących do ujawniania majątków, została ona jednak zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską.

Jednocześnie pojawiały się kolejne kontrowersje związane z majątkiem premiera i jego żony.

Czytaj więcej:

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr//mm

Źródło: Gazeta Wyborcza