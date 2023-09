Girzyński: Powinno się wymagać informacji o majątkach żon polityków. Przepisy należy zmienić

Girzyński: Powinno się wymagać tego typu informacji

Jego zdaniem jednak "można wymagać od polityków i powinno się wymagać tego typu informacji". - Ale nie na zasadzie, że "to by wypadało" lub "to jest zgodne z taką lub inną etyką", bo to jest kwestia ocenna - zaznaczył. - Jasne przepisy prawne w tym zakresie wskazują, że takich wymogów nie ma. Uważam, że powinny zostać zmienione, ale wtedy konsekwentnie realizowane w stosunku do wszystkich - powtórzył.