Majątek premiera Morawieckiego i jego żony. "Nie mam wątpliwości, że robi w polityce pieniądze"

Zawsze, gdy pojawia się nazwisko Morawieckiego, to są jakieś duże pieniądze - mówił w "Faktach po Faktach" Marcin Kierwiński (KO), odnosząc się do doniesień o majątku premiera i jego żony. Katarzyna Kotula (Lewica) oceniła, że "rząd premiera Morawieckiego to jest rząd dla milionerów, a nie dla milionów Polaków".

Kotula: to jest rząd dla milionerów, a nie dla milionów Polaków

Jak mówiła Kotula, "jest jedna osoba w tym państwie, która na pewno śpi dzisiaj spokojnie". - To jest premier Morawiecki, który mieszka w willi za miliony. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i rząd premiera Morawieckiego, to jest rząd dla milionerów, a nie dla milionów Polaków, którzy naprawdę stają dzisiaj w obliczu tego, że czasem ich nie stać na kredyt, czasami muszą mieszkać z rodzicami - powiedziała posłanka Lewicy.

- Mnie nikt nie przekona, że pani Morawiecka nie korzysta z tego, że jej mąż jest premierem polskiego rządu - oświadczył Kierwiński. Wskazywał, że "premier polskiego rządu to osoba, która ma dostęp do informacji, to osoba, która ma dostęp do notowań giełdowych, ma po prostu więcej wiedzy". - I to może pomagać w prowadzeniu interesu, i jestem przekonany, że to pomaga pani Morawieckiej w prowadzeniu interesu - dodał.