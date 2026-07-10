Polska Maja Gadowska nie żyje. Nagrała utwór z Łatwogangiem Maciej Wacławik |

Maja Gadowska nie żyje Źródło zdj. gł.: cancer FIGHTERS

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"Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - przekazała fundacja Cancer Fighters w piątek po południu.

Pod wpisem w zaledwie godzinę pojawiło się kilka tysięcy osób zasmuconych informacją o śmierci Mai. "Żegnaj, Aniołku", "Nie tak powinny kończyć się historie dzieci... Żegnaj, Majeczko. Dziękujemy, że mimo własnego cierpienia dawałaś innym nadzieję i uśmiech. Spoczywaj w pokoju, mała Wojowniczko", "Szczere kondolencje dla rodziny", "Tak ciężko czytać takie informacje..." - czytamy.

Maja Gadowska miała 13 lat. Podopieczna fundacji Cancer Fighters chorowała na osteosarcomę (kostniakomięsak), nowotwór złośliwy kości - wynika z komunikatu na stronie wspomnianej fundacji. "Dziś żegnamy Maję z ogromnym bólem i smutkiem. Pozostawiła po sobie wiele pięknych wspomnień, chwil pełnych radości i dobra, które na zawsze pozostaną w naszych sercach" - czytamy. "Maja pozostanie w naszej pamięci jako cudowna, pogodna i pełna uśmiechu dziewczynka, której obecność miała w sobie coś wyjątkowego" - dodano w komunikacie na stronie Cancer Fighters.

Maja Gadowska nagrała utwór z Łatwogangiem

Miesiąc wcześniej Maja, znana również jako Majko, wspólnie z influencerem Łatwogangiem nagrała utwór "Wszystkie Marzenia". Wystąpiła też w teledysku, opublikowanym 12 czerwca. "...Tylko tym razem to ona jest gwiazdą, bo tańczy, walczy. Nieważne, jakie ma karty, gra. Za każdym razem, nawet jak czasem jest trudno wygrywa" - rapuje Łatwogang o dziewczynce.

W opisie teledysku, który obejrzało już ponad 1,3 miliona osób zaznaczono, że cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na fundację Cancer Fighters. "Łatwogang i Maja znowu odpalili hit, który idealnie pokazuje, o co chodzi w Fundacji Cancer Fighters" - komentowała fundacja, dodając: "Bo choć pomagamy na wiele sposobów, to jedno jest dla nas najważniejsze: uśmiech naszych podopiecznych".

Wśród podopiecznych fundacji działającej na rzecz osób z nowotworami jest między innymi Maja Mecan. "Diss na raka", który nagrała wspólnie z raperem Bedoesem, zainspirował do pomocy między innymi Łatwoganga. Pomagał on małym pacjentom pod hasłem "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters".