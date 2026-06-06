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"To nie jest żadne rozczarowanie, to jest ogromny sukces Mai"

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Maja Chwalińska
Łosiak: to nie jest żadne rozczarowanie, to nie jest żaden niedosyt, to jest ogromny sukces Mai
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
To jest naprawdę zwycięstwo Mai, to jest zwycięstwo polskiego tenisa. Nie można w żadnym wypadku mówić o rozczarowaniu - ocenił na antenie TVN24 Maciej Łosiak, redaktor naczelny "Tenis Magazyn", komentując porażkę Mai Chwalińskiej w finale tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa.

Maja Chwalińska w sobotę przegrała z rozstawioną z numerem ósmym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 22 minuty.

- To nie jest żadne rozczarowanie, to nie jest żaden niedosyt. To jest ogromny sukces Mai i wszystkich, którzy z Mają pracowali i do tego sukcesu się przyczynili. To motto, które jest na korcie Philippe-Chatrier, czyli zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych, pasuje jak ulał do całego występu Mai Chwalińskiej podczas Roland Garros - skomentował na antenie TVN24 Maciej Łosiak, redaktor naczelny "Tenis Magazyn".

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Jak przekonywał, zajęcie drugiego miejsca to zwycięstwo zawodniczki i polskiego tenisa, a zatem "nie można w żadnym wypadku mówić o rozczarowaniu". - Oczywiście, Maja chciała wygrać, to było widać. Dzisiaj nie wyszło, ale przed nią jeszcze na pewno wiele, wiele lat kariery - podkreślił.

- Maja osiągnęła wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że uwierzyła w siebie, że może wygrywać z najlepszymi. (...) Druga rzecz, taka bardziej przyziemna, to, oczywiście, spokój finansowy. Trzecia sprawa to jest rozstawienie w kolejnych turniejach - wymieniał Łosiak. 

Maja Chwalińska zajęła drugie miejsce
Maja Chwalińska zajęła drugie miejsce
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Sukces polskiej zawodniczki

24-letnia Chwalińska jako czwarta polska tenisistka wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą - jeszcze przed II wojną światową - była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska (obie bez powodzenia), a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Maja Chwalińska w poniedziałek znajdzie się się na 21. miejscu w światowym rankingu, notując awans o 93 pozycje. Za nią będą między innymi tak uznane tenisistki jak Amerykanki Emma Navarro czy Madison Keys. 24-letnia Polka nigdy wcześniej nie była wśród stu czołowych zawodniczek globu.

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Za awans do finału polska zawodniczka może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 miliona euro, czyli około 6 milionów złotych. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła 864 tysiące dolarów (około 3,2 miliona złotych).

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Maja Chwalińska
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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
TenisSport
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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