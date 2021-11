Magdalena Sroka o zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego: to niedopuszczalne, żeby zmuszać kobiety do heroicznych postaw

O śmierci ciężarnej trzydziestolatki w szpitalu w Pszczynie i obowiązującym prawie antyaborcyjnym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówiła w "Jeden na jeden" posłanka Porozumienia Magdalena Sroka. Oceniła, że "to był ogromny błąd, że taki wyrok został wydany". Podkreśliła, że "nigdy nie podpisałaby się pod takim wnioskiem" do TK.

Pod koniec września ciężarna trzydziestoletnia kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Przypadek ten 29 października opisała radczyni prawna Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej. Napisała, że to konsekwencja ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, zaostrzającego prawo aborcyjne. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Rzeczniczka szpitala w Pszczynie Barbara Zejma-Oracz odniosła się w czwartek do tej sytuacji w rozmowie z dziennikarką TVN24. - Nie uważamy, że został tutaj popełniony jakikolwiek błąd. Lekarze działali zgodnie ze standardami. Zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie ze sztuką lekarską - powiedziała.

Posłanka Porozumienia pytana w "Jeden na jeden" w TVN24, czy gdyby dzisiaj zapadł wyrok TK wykluczający przesłankę aborcyjną dotyczącą nieodwracalnych wad płodu, poszłaby na protest razem z kobietami, powiedziała, że "od samego początku powtarzała i do dziś uważa, że to był ogromny błąd, że ten wyrok został wydany, że ta przesłanka została wyeliminowana z systemu prawnego, że jest dzisiaj niedopuszczalne to, żeby zmuszać kobiety do heroicznych postaw w tak krytycznych sytuacjach".

Śmierć ciężarnej w Pszczynie. "Nie chciałabym ferować wyroków"

Podkreśliła, że "nigdy nie podpisałaby się pod takim wnioskiem" do Trybunału Konstytucyjnego. - Uważam, że to był ogromny błąd, że taki wyrok został wydany - powtórzyła.

Sroka pytana, czy zgadza się z argumentacją ze strony polityków, którzy podpisali się pod tym wnioskiem, że tak naprawdę to, co się stało w Pszczynie, nie ma żadnego związku z wnioskiem do TK.

- Co do tej konkretnej sytuacji nie chciałabym ferować wyroków. Nie mamy wystarczających danych, nie jesteśmy biegłymi za zakresu medycyny sądowej. Nie wiem, czy doszło do błędów lekarskich, czy lekarze nie dokonali wcześniej zabiegu, który powinni wykonać, ponieważ zagrażał zdrowiu i życiu matki, czy było to spowodowane tym, że wydany wyrok mógł doprowadzić do sytuacji, w której ponieśliby odpowiedzialność karną - powiedziała posłanka Porozumienia.

- Mamy przeświadczenie, że przez ten wyrok, który zapadł, jest pewien efekt mrożący wśród lekarzy, którzy czekają do ostatniej chwili, żeby nie zarzucono im działania niezgodnego z prawem. Myślę, że lekarze przede wszystkim powinni skupić się na dbaniu o życie i zdrowie - mówiła posłanka.

Sroka o projekcie prezydenta: po stronie rządzących nie ma chęci, żeby poddać go pod dyskusję

Pytana, czy jest odpowiedzialność polityczna tych, którzy skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, Sroka oceniła, że z tą odpowiedzialnością będziemy musieli poczekać.

- To był ogromny błąd wszystkich tych, którzy podpisali się pod tym wnioskiem - powiedziała.

- My jako Porozumienie jako pierwsi chyba zaproponowaliśmy to, aby właśnie przestrzec przed takimi sytuacjami, rozwiązanie, które mogłoby nie dopuścić do takiej właśnie sytuacji, czyli dookreślenie wad letalnych - zauważyła.

Dodała, że tożsamy projekt złożył prezydent Andrzej Duda. - Natomiast widzimy, że nie ma chęci ani poczucia takiego po stronie rządzących, żeby ten projekt poddać jakiejkolwiek dyskusji publicznej - zaznaczyła Sroka.

Autor:js//now

Źródło: TVN24