Polska Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o relacjach z USA i działaniach polityków PiS: wyścig jak w przedszkolu Patryk Michalski Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o relacjach z USA i europośle PiS Adamie Bielanie Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24+

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Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka udzieliła wywiadu naszemu dziennikarzowi Patrykowi Michalskiemu, prowadzącemu "News Michalskiego" TVN24+, na marginesie 15. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).

Jednym z tematów rozmowy była kwestia utworzenia stałej bazy armii USA w Polsce. Sprawa ta jest przedmiotem polsko-amerykańskich rozmów, a ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Te rozmowy idą dobrze - zapewniła wiceminister. Michalski zapytał ją, jak odpowie na krytykę ze strony prezydenta i jego ministrów, że są tu jakieś zaniedbania ze strony rządu.

- Rozumiem, że ma to być trochę taki wyścig, jak czasem się w przedszkolu albo w pierwszych klasach podstawówki odbywa, pod tytułem "wybierz mnie, wybierz mnie, ja byłem ten najlepszy" - odpowiedziała Sobkowiak-Czarnecka, zapewniając, że zrobi wszystko, aby ta baza powstała. - Z mojego punktu widzenia dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, kto stanie na podium i powie, że był tym, który postawił kropkę nad i - powiedziała.

"Nie mówimy o wyścigu w trzeciej klasie"

Zdaniem rozmówczyni Michalskiego otoczenie prezydenta raz się już "sparzyło" na występowaniu w "wyścigu". Podała przykład europosła PiS Adama Bielana, który niedawno napisał w mediach społecznościowych, że "pomógł" w zorganizowaniu marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Donaldem Trumpem.

- To dla Adama Bielana w jego relacjach ze Stanami Zjednoczonymi skończyło się źle - oceniła.

Michalski poprosił o sprecyzowanie tej informacji. - Dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych jasno słychać, że tutaj honorowo zachował się Władysław Kosiniak-Kamysz - odparła Sobkowiak-Czarnecka. Wyjaśniła, że zamiast informować o tym w mediach, przekazał treść rozmowy z Donaldem Trumpem premierowi Donaldowi Tuskowi.

- Adam Bielan, rozumiem, że widząc, że nasz rząd ma dobre relacje w Stanach Zjednoczonych, chciał jeszcze wbić gdzieś tam szpilę i pokazać, że właściwie bez pośrednictwa Pałacu Prezydenckiego to nic by się nie wydarzyło. Uważam, że przelicytował w tej sprawie - powiedziała wiceminister.

Zdaniem polityczki także wpis ambasadora USA w Polsce, który pochwalił polskiego szefa MON, "jest jasnym pokazaniem przez Amerykanów, że nie ma monopolu na kontakty ze Stanami Zjednoczonymi".

- Wręcz uważam, że takie próbowanie stworzenia wrażenia monopolu jest po prostu głupie z punktu widzenia interesu państwa. My nie mówimy o jakimś wyścigu w trzeciej klasie szkoły podstawowej, tylko mówimy o bezpieczeństwie Polek i Polaków - podkreśliła.

"Trwa dyskusja", czy wziąć kolejną pożyczkę z SAFE

Według wiceminister Polska jest liderem w realizacji unijnego programu zakupu uzbrojenia SAFE. Wskazała, że nie tylko Polska kupuje broń, ale także inne kraje UE i Kanada kupują broń od Polski.

- Już dziś wiadomo, że nie wszystkie kraje członkowskie wykorzystają w całości pulę pieniędzy przyznaną przez Komisję Europejską. Około 20 miliardów euro [około 87 miliardów złotych - red.] trafi z powrotem na stół w Brukseli i już niedługo Komisja będzie ogłaszała kolejne wezwanie do państw członkowskich do deklaracji, czy są zainteresowane kolejnymi pieniędzmi z programu SAFE - poinformowała.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że "dzisiaj trwa taka dyskusja", czy Polska powinna skorzystać z tej nowej puli pieniędzy. - Mamy kilka tygodni, żeby podjąć finalną decyzję - dodała.

- Ja potrzeb widzę naprawdę wiele, ale też bym chciała, żebyśmy absolutnie wrócili do rozmowy o środkach na policję, Straż Graniczną i na infrastrukturę. Prezydent to zablokował, stawiając weto ustawie o SAFE - przypomniała. Wyraziła nadzieję, że Karol Nawrocki pozwoli wesprzeć środkami z SAFE także służby cywilne.

- Nie ma momentu, kiedy bym nie przypominała o tym otoczeniu pana prezydenta. Ostatnio też rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Grodeckim [szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - red.]. Decyzje zawsze należą do końca do prezydenta - przekazała Sobkowiak-Czarnecka.

Rozmówczyni Michalskiego poinformowała również, że "zdecydowanie" jeszcze w tym roku odbędzie się wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. To planowane we wrześniu zostało przez Amerykanów odwołane.