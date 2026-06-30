Wiceministra opublikowała "poprawione" zdjęcie. Resort tłumaczy i przeprasza
W niedzielę wieczorem w serwisie X wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opublikowała wpis poświęcony obchodom 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. "Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia - to moje DNA" - napisała. Do wpisu dołączyła fotografię z uroczystości.
Uwagę internautów zwróciło jednak kilka szczegółów - nienaturalne twarze, nieczytelny napis, czy dziwny kształt orderu przypiętego do munduru. Jak się wkrótce okazało, ta fotografia została poprawiona z użyciem sztucznej inteligencji.
MON przeprasza: doszło do niezamierzonej modyfikacji
W poniedziałek po południu głos w sprawie zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej. "Wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału" - napisano na X.
"Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Naszym zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść" - dodał MON. Opublikowano też "oryginalne zdjęcie otrzymane od organizatorów uroczystości".
Spekulacje w sieci i "sprawa wyjaśniona"
W sieci pojawiły się spekulacje, że fotografia została przerobiona po to, by usunąć napis "Narodowcy RP" z koszulki mężczyzny stojącego z tyłu po lewej stronie. Zasugerował to m.in. we wpisie na portalu X Mateusz Kurzejewski, rzecznik kampanii Przemysława Czarnka i wicerzecznik PiS, a jego wpis podał dalej Sławomir Cenckiewicz pytając w komentarzu: "Serio?".
W poniedziałkowy wieczór Sobkowiak-Czarnecka krótko odniosła się do sprawy. Podziękowała Kurzejewskiemu i Cenckiewiczowi "za zwrócenie uwagi". "Sprawa wyjaśniona. A Pana ze zdjęcia zapraszam na kawę w MON i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach" - napisała.