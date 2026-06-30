Polska Wiceministra opublikowała "poprawione" zdjęcie. Resort tłumaczy i przeprasza Paulina Borowska |

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko wiceministry obrony narodowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marek Zakrzewski

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W niedzielę wieczorem w serwisie X wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opublikowała wpis poświęcony obchodom 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. "Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia - to moje DNA" - napisała. Do wpisu dołączyła fotografię z uroczystości.

Uwagę internautów zwróciło jednak kilka szczegółów - nienaturalne twarze, nieczytelny napis, czy dziwny kształt orderu przypiętego do munduru. Jak się wkrótce okazało, ta fotografia została poprawiona z użyciem sztucznej inteligencji.

Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia – to moje DNA. Odwaga, niezależność i lekcja przedsiębiorczości z zakładów Cegielskiego kształtowały mój charakter. Dziś dbamy o to, by przemysłowe serce Poznania biło dalej, w duchu wartości, o które… pic.twitter.com/16agToIKSv — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) June 28, 2026 Rozwiń

MON przeprasza: doszło do niezamierzonej modyfikacji

W poniedziałek po południu głos w sprawie zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej. "Wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału" - napisano na X.

"Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Naszym zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść" - dodał MON. Opublikowano też "oryginalne zdjęcie otrzymane od organizatorów uroczystości".

Wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów… pic.twitter.com/ph6FCxvtEn — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 29, 2026 Rozwiń

Spekulacje w sieci i "sprawa wyjaśniona"

W sieci pojawiły się spekulacje, że fotografia została przerobiona po to, by usunąć napis "Narodowcy RP" z koszulki mężczyzny stojącego z tyłu po lewej stronie. Zasugerował to m.in. we wpisie na portalu X Mateusz Kurzejewski, rzecznik kampanii Przemysława Czarnka i wicerzecznik PiS, a jego wpis podał dalej Sławomir Cenckiewicz pytając w komentarzu: "Serio?".

W poniedziałkowy wieczór Sobkowiak-Czarnecka krótko odniosła się do sprawy. Podziękowała Kurzejewskiemu i Cenckiewiczowi "za zwrócenie uwagi". "Sprawa wyjaśniona. A Pana ze zdjęcia zapraszam na kawę w MON i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach" - napisała.