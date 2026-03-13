Polska

Pierwsza rozmowa o SAFE. "Wtedy usłyszałam: bardzo dobrze"

pc
Sobkowiak-Czarnecka: Karol Nawrocki złamał coś, co w Polsce funkcjonowało od ponad 30 lat 
Spodziewaliśmy się tego, bo narracja z Pałacu Prezydenckiego od dłuższego czasu była jednoznaczna - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, komentując decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o niepodpisaniu ustawy o SAFE. Mówiła również, jak zmieniał się stosunek Pałacu Prezydenckiego do planu unijnych pożyczek na zbrojenia. Wiadomo też, kiedy rząd może podpisać umowę z Komisją Europejską w sprawie unijnej pożyczki.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu 12 marca, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W piątek premier Donald Tusk ogłosił odpowiedź rządu, czyli program Polska Zbrojna. W ramach uchwały, opublikowanej już w Monitorze Polskim, rząd upoważnił ministrów obrony narodowej oraz finansów do podpisania pożyczki SAFE.

Decyzję prezydenta i odpowiedź rządu komentowała w "Faktach po Faktach" Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu

Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę

Podkreślała, że w pierwszych etapach rozmów z Pałacem Prezydenckim pomysł unijnych pieniędzy na zbrojenia spotkał się w BBN z entuzjazmem.

- Ja objęłam urząd pod koniec października. Już w listopadzie pierwsza rozmowa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (...) i wtedy usłyszałam bardzo dobrze, że tak duże pieniądze na zbrojenia są, bo one są wojsku naprawdę potrzebne - opowiadała Sobkowiak-Czarnecka.

Jak mówiła, usłyszała to "przede wszystkim od pana generała Brysia i jego współpracowników, czyli od wiceszefa BBN-u".

Negocjacje z kancelarią prezydenta

Relacjonowała też, jak wyglądał dialog w sprawie SAFE między rządem a BBN. Jak mówiła, w grudniu zeszłego roku odbyło się "spotkanie już o tej liście zakupowej, też bardzo dobre, bardzo szczegółowo sobie ją omówiliśmy". 

- I potem przychodzi Rada Bezpieczeństwa Narodowego - mówiła. - Uważam, że to jeszcze była całkiem merytoryczna dyskusja, trzy godziny pytań, ale pytań - wtedy mi się jeszcze wydawało - opartych na wątpliwościach pana prezydenta, które wynikały z dezinformacji wokół programu SAFE - oceniła pełnomocniczka rządu.

- Krok po kroku panu prezydentowi te wątpliwości wyjaśnialiśmy - relacjonowała. 

"Plan B" rządu na SAFE "był już przygotowany". Tak wygląda
Zaznaczyła również, że po spotkaniu RBN, które odbyło się w połowie lutego, rząd prowadził dalsze rozmowy "z kancelarią prezydenta, z panem ministrem Boguckim, z panem ministrem Cenckiewiczem", którzy zgłaszali swoje uwagi do projektu ustawy. - W Senacie się pojawiły konkretne poprawki, o które wnioskowała kancelaria prezydenta - podkreśliła. 

- A tu nagle z konferencji prasowej półtora tygodnia temu dowiadujemy się, że pan prezydent razem z panem prezesem Glapińskim nagle wykopali jakieś nowe pieniądze i mają nowy pomysł, jak można finansować zbrojenia - skwitowała. 

"Złamał coś, co obowiązywało w Polsce od 30 lat"

Odnosząc się do czwartkowego orędzia prezydenta, Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że rząd nie był zaskoczony decyzją Nawrockiego. - Spodziewaliśmy się, bo ta narracja z Pałacu Prezydenckiego od dłuższego czasu była jednoznaczna. Choć muszę przyznać, że do końca miałam nadzieję, że przekonamy pana prezydenta - powiedziała.

Oceniła, że wetując ustawę o SAFE, prezydent pokazał, iż "w sprawach fundamentalnych, w sprawach bezpieczeństwa, niestety ważniejsze jest dla niego zdanie prezesa jednej z partii niż to, czego dzisiaj potrzebują Polki i Polacy".

Nawrocki tłumaczy się z weta i cytuje Żeromskiego
- Martwi mnie to, że w sprawie bezpieczeństwa (prezydent - red.) złamał coś, co w Polsce funkcjonowało od ponad 30 lat, czyli porozumienie ponad podziałami w kwestiach fundamentalnych, dotyczących bezpieczeństwa państwa - podkreśliła. 

- Nasi poprzednicy wprowadzali ustawę o obronie ojczyzny, pewnie niedoskonałą, ale wszyscy ją popierali, bo takie były okoliczności - przypomniała.

- I dzisiaj, kiedy mamy wojnę przy naszej wschodniej granicy, kiedy mamy konflikt na Bliskim Wschodzie i rząd mówi: "znaleźliśmy finansowanie na natychmiastowe dozbrojenie naszej armii", prezydent mówi: "nie, nie, nie, to mi się nie podoba" i kładzie na stole SAFE zero procent - komentowała. 

Kiedy rząd podpisze umowę z KE?

Sobkowiak-Czarnecka wyraziła nadzieję, że podpisanie umowy z KE w sprawie SAFE "to będzie kwestia kilku tygodni". - Myślę, że pierwsze dni kwietnia to będzie podpisanie tej umowy. Po kilku tygodniach otrzymamy 15 procent zaliczki, czyli około 6 miliardów euro, pierwsze pieniądze pójdą na system SAN, czyli ścianę antydronową na wschodniej granicy. W październiku rozliczenie kolejnej transzy - powiedziała.

- Tyle pieniędzy, ile zakontraktujemy, o tyle wystąpimy do Brukseli, bo ta pożyczka jest wypłacana transzami. I tak, jak idzie zaawansowanie realizacji projektów, tak są wypłacane pieniądze. Dwa razy do roku to będzie się działo, do 2030 roku - wyjaśniła.

W uchwale w sprawie Programu Polska Zbrojna rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez policję, straż graniczną, służbę ochrony państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Sobkowiak-Czarnecka zapytana o fundusze na te cele powiedziała, że "jest to wyzwanie, nad którym cały czas trwają prace".

- Szukamy drogi, żeby uratować część z tych inwestycji przede wszystkim w policję, Straż Graniczną i w infrastrukturę. Myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - stwierdziła. - My też już dzisiaj wiemy, że nie położymy kolejnej ustawy, bo nie mam żadnej gwarancji, że pan prezydent się na nią zgodzi. Musimy działać w ramach prawa, ale musimy działać tak, żeby zadbać o bezpieczeństwo Polaków - podsumowała.

"U nas ogląda się każdą złotówkę". Przez weto Nawrockiego stracą miliardy

Robert Zieliński

Sobkowiak-Czarnecka o propozycji NBP: tych pieniędzy nie ma

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE przypomniała, że rząd czeka do niedzieli na pieniądze z NBP. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił w środę informacje dotyczące finansowania zapowiedzianej wcześniej przez niego i prezydenta Karola Nawrockiego propozycji tzw. "Polskiego SAFE zero procent" - czyli wykorzystania na obronność zysków ze wzrostu wyceny złota.

Według prezydenta, propozycja ta ma stanowić alternatywę dla unijnego programu dozbrajania SAFE. W Sejmie został już złożony prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

- Uważam, że tych pieniędzy po prostu nie ma, bo najpierw słyszałam, że są tu i teraz, potem, że za miesiąc, za dwa, za trzy, teraz już słyszymy, że może w następnych latach. Już nie mówię o wypowiedzi pana prezesa (Adama) Glapińskiego z tego tygodnia, który mówił, że właściwie to chyba wojsko tyle nie potrzebuje - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /tok

Źródło: TVN24

Program SAFEKarol NawrockiDonald Tusk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica