Pierwsza rozmowa o SAFE. "Wtedy usłyszałam: bardzo dobrze"

Sobkowiak-Czarnecka: Karol Nawrocki złamał coś, co w Polsce funkcjonowało od ponad 30 lat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu 12 marca, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W piątek premier Donald Tusk ogłosił odpowiedź rządu, czyli program Polska Zbrojna. W ramach uchwały, opublikowanej już w Monitorze Polskim, rząd upoważnił ministrów obrony narodowej oraz finansów do podpisania pożyczki SAFE.

Decyzję prezydenta i odpowiedź rządu komentowała w "Faktach po Faktach" Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE.

Podkreślała, że w pierwszych etapach rozmów z Pałacem Prezydenckim pomysł unijnych pieniędzy na zbrojenia spotkał się w BBN z entuzjazmem.

- Ja objęłam urząd pod koniec października. Już w listopadzie pierwsza rozmowa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (...) i wtedy usłyszałam bardzo dobrze, że tak duże pieniądze na zbrojenia są, bo one są wojsku naprawdę potrzebne - opowiadała Sobkowiak-Czarnecka.

Jak mówiła, usłyszała to "przede wszystkim od pana generała Brysia i jego współpracowników, czyli od wiceszefa BBN-u".

Negocjacje z kancelarią prezydenta

Relacjonowała też, jak wyglądał dialog w sprawie SAFE między rządem a BBN. Jak mówiła, w grudniu zeszłego roku odbyło się "spotkanie już o tej liście zakupowej, też bardzo dobre, bardzo szczegółowo sobie ją omówiliśmy".

- I potem przychodzi Rada Bezpieczeństwa Narodowego - mówiła. - Uważam, że to jeszcze była całkiem merytoryczna dyskusja, trzy godziny pytań, ale pytań - wtedy mi się jeszcze wydawało - opartych na wątpliwościach pana prezydenta, które wynikały z dezinformacji wokół programu SAFE - oceniła pełnomocniczka rządu.

- Krok po kroku panu prezydentowi te wątpliwości wyjaśnialiśmy - relacjonowała.

Zaznaczyła również, że po spotkaniu RBN, które odbyło się w połowie lutego, rząd prowadził dalsze rozmowy "z kancelarią prezydenta, z panem ministrem Boguckim, z panem ministrem Cenckiewiczem", którzy zgłaszali swoje uwagi do projektu ustawy. - W Senacie się pojawiły konkretne poprawki, o które wnioskowała kancelaria prezydenta - podkreśliła.

- A tu nagle z konferencji prasowej półtora tygodnia temu dowiadujemy się, że pan prezydent razem z panem prezesem Glapińskim nagle wykopali jakieś nowe pieniądze i mają nowy pomysł, jak można finansować zbrojenia - skwitowała.

"Złamał coś, co obowiązywało w Polsce od 30 lat"

Odnosząc się do czwartkowego orędzia prezydenta, Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że rząd nie był zaskoczony decyzją Nawrockiego. - Spodziewaliśmy się, bo ta narracja z Pałacu Prezydenckiego od dłuższego czasu była jednoznaczna. Choć muszę przyznać, że do końca miałam nadzieję, że przekonamy pana prezydenta - powiedziała.

Oceniła, że wetując ustawę o SAFE, prezydent pokazał, iż "w sprawach fundamentalnych, w sprawach bezpieczeństwa, niestety ważniejsze jest dla niego zdanie prezesa jednej z partii niż to, czego dzisiaj potrzebują Polki i Polacy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki tłumaczy się z weta i cytuje Żeromskiego

- Martwi mnie to, że w sprawie bezpieczeństwa (prezydent - red.) złamał coś, co w Polsce funkcjonowało od ponad 30 lat, czyli porozumienie ponad podziałami w kwestiach fundamentalnych, dotyczących bezpieczeństwa państwa - podkreśliła.

- Nasi poprzednicy wprowadzali ustawę o obronie ojczyzny, pewnie niedoskonałą, ale wszyscy ją popierali, bo takie były okoliczności - przypomniała.

- I dzisiaj, kiedy mamy wojnę przy naszej wschodniej granicy, kiedy mamy konflikt na Bliskim Wschodzie i rząd mówi: "znaleźliśmy finansowanie na natychmiastowe dozbrojenie naszej armii", prezydent mówi: "nie, nie, nie, to mi się nie podoba" i kładzie na stole SAFE zero procent - komentowała.

Kiedy rząd podpisze umowę z KE?

Sobkowiak-Czarnecka wyraziła nadzieję, że podpisanie umowy z KE w sprawie SAFE "to będzie kwestia kilku tygodni". - Myślę, że pierwsze dni kwietnia to będzie podpisanie tej umowy. Po kilku tygodniach otrzymamy 15 procent zaliczki, czyli około 6 miliardów euro, pierwsze pieniądze pójdą na system SAN, czyli ścianę antydronową na wschodniej granicy. W październiku rozliczenie kolejnej transzy - powiedziała.

- Tyle pieniędzy, ile zakontraktujemy, o tyle wystąpimy do Brukseli, bo ta pożyczka jest wypłacana transzami. I tak, jak idzie zaawansowanie realizacji projektów, tak są wypłacane pieniądze. Dwa razy do roku to będzie się działo, do 2030 roku - wyjaśniła.

W uchwale w sprawie Programu Polska Zbrojna rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez policję, straż graniczną, służbę ochrony państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Sobkowiak-Czarnecka zapytana o fundusze na te cele powiedziała, że "jest to wyzwanie, nad którym cały czas trwają prace".

- Szukamy drogi, żeby uratować część z tych inwestycji przede wszystkim w policję, Straż Graniczną i w infrastrukturę. Myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - stwierdziła. - My też już dzisiaj wiemy, że nie położymy kolejnej ustawy, bo nie mam żadnej gwarancji, że pan prezydent się na nią zgodzi. Musimy działać w ramach prawa, ale musimy działać tak, żeby zadbać o bezpieczeństwo Polaków - podsumowała.

Sobkowiak-Czarnecka o propozycji NBP: tych pieniędzy nie ma

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE przypomniała, że rząd czeka do niedzieli na pieniądze z NBP. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił w środę informacje dotyczące finansowania zapowiedzianej wcześniej przez niego i prezydenta Karola Nawrockiego propozycji tzw. "Polskiego SAFE zero procent" - czyli wykorzystania na obronność zysków ze wzrostu wyceny złota.

Według prezydenta, propozycja ta ma stanowić alternatywę dla unijnego programu dozbrajania SAFE. W Sejmie został już złożony prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

- Uważam, że tych pieniędzy po prostu nie ma, bo najpierw słyszałam, że są tu i teraz, potem, że za miesiąc, za dwa, za trzy, teraz już słyszymy, że może w następnych latach. Już nie mówię o wypowiedzi pana prezesa (Adama) Glapińskiego z tego tygodnia, który mówił, że właściwie to chyba wojsko tyle nie potrzebuje - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

OGLĄDAJ: "Do końca staraliśmy się przekonać pana prezydenta"

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /tok