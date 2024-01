Ułaskawienie Magdaleny Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. "Jeżeli ma istnieć ten przepis, to tylko w najbardziej drastycznych sprawach"

Mastalerek: ufam prezydentowi bezgranicznie i uważam, że bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki

- Prezydent wielokrotnie mówił, że uważa, że jeżeli ma istnieć w ogóle ten przepis, to tylko w najbardziej drastycznych sprawach - stwierdził. Dopytywany, co prezydent zrobił w tej kwestii, skoro apelowano do niego w tej kwestii od 2017 roku, Mastalerek odparł, że "to samo, co rząd Donalda Tuska, a później rząd Beaty Szydło, wcześniej Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i wszystkie większości". - Prezydent, jeżeli dostanie to na biurko (projekt zniesienia przepisu - red.), to podejmie decyzję - dodał.