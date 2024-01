Magdalena Łośko będzie nową posłanką. Zastąpi Krzysztofa Brejzę

W ubiegłorocznych wyborach Brejza startował do Sejmu z okręgu nr 4, który obejmuje m.in. Bydgoszcz oraz obszar powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego, i uzyskał 89 840 głosów. Spośród kandydatów komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, którzy w tym okręgu nie dostali się do Sejmu, najwyższy wynik otrzymała właśnie Magdalena Łośko.

"Kadencja już się zaczęła, posłowie już pracują i to też trzeba uwzględnić"

Zaznaczyła, że jest jeszcze przed rozmowami z szefostwem klubu KO na temat tego, w jakich komisjach będzie zasiadać. - To jest przed nami i zobaczymy, ponieważ z komisjami to jest tak, że obszar zainteresowań (posła - red.) to jedno, ale po drugie wiadomo, że kadencja już się zaczęła, posłowie już pracują i to też trzeba uwzględnić - zwróciła uwagę Łośko.