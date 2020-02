Magdalena K. zatrzymana na Słowacji

Teraz Magdalena K. będzie oczekiwała na procedurę ekstradycyjną. Jej powrót do Polski może zająć kilka tygodni. Podczas zatrzymania był z nią jeszcze jeden mężczyzna. Kobieta ostatnie tygodnie prawdopodobnie spędziła na Węgrzech.

Magdalena K. - o co jest podejrzana?

K. jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała na masową skalę narkotykami (zarzuty dotyczą sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy o wartości 4,3 miliona euro). Kobieta miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby.

Gang, którym miała kierować K., stworzyło trzech braci Z.: Adrian, Jakub i Mariusz. Magdalena K. jest konkubiną tego ostatniego. Mężczyźni byli kibolami Cracovii, zorganizowana grupa przestępcza powstała w oparciu o struktury pseudokibiców. W pewnym momencie gang zmonopolizował praktycznie dostawy narkotyków do Krakowa. Do Małopolski co miesiąc trafiał z Holandii i Hiszpanii nielegalny towar wart 1,5 miliona euro.