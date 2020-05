Magdalena K. wystąpiła o azyl polityczny. Powołała się m.in. na sytuację w Sądzie Najwyższym

Sąd na Słowacji przychylił się we wtorek do wniosku Magdaleny K. o wszczęcie procedury udzielenia jej azylu politycznego. Słowaków przekonały argumenty prawników, dotyczące m.in. nieprawidłowości przy powołaniu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, brutalności polskiej policji oraz braku niezależności polskiej prokuratury. To oznacza, że nie dojdzie na razie do ekstradycji K., podejrzanej o kierowanie gangiem kiboli Cracovii.

Magdalena K. siedzi w słowackim areszcie od 28 lutego. Trafiła tam po półtorarocznej ucieczce przed polskimi śledczymi. Kobieta, która według polskiej prokuratury miała dowodzić gangiem kiboli odpowiedzialnym m.in. za handel na masową skalę narkotykami (zarzuty dotyczą sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kilogramów kokainy o wartości 4,3 miliona euro), miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby.

Gang, którym miała kierować K., stworzyło trzech braci Z.: Adrian, Jakub i Mariusz. Magdalena K. jest konkubiną tego ostatniego. Mężczyźni byli kibolami Cracovii, zorganizowana grupa przestępcza powstała w oparciu o struktury pseudokibiców. W pewnym momencie gang praktycznie zmonopolizował dostawy narkotyków do Krakowa. Do Małopolski co miesiąc trafiał z Holandii i Hiszpanii nielegalny towar wart 1,5 miliona euro.

Magdalena K. została zatrzymana na Słowacji po tym, jak uciekając z Budapesztu przed tamtejszą policją wpadła w zasadzkę zastawioną przez słowackie służby w miejscowości Zwoleń, około 20 kilometrów od Bańskiej Bystrzycy. Z wnioskiem o ekstradycję K. natychmiast wystąpiła polska prokuratura. Ale obrona kobiety od początku podnosiła problemy z praworządnością w Polsce, które uniemożliwiłyby jej sprawiedliwy proces.

Argumenty przeciw polskiemu wymiarowi sprawiedliwości

Polski obrońca Magdaleny K. i jej słowacki pełnomocnik zasypywali sąd w Bańskiej Bystrzycy opisami przypadków łamania praworządności w Polsce oraz trwających wiele lat śledztw prokuratorskich, w trakcie których stosowany jest areszt wydobywczy, wskazywali na brutalność i nadużycia policji (między innymi opisywali szczegóły zastrzelenia przez policję Adriana Z., brata konkubenta Magdaleny K., podczas próby jego zatrzymania).

Do kolejnego przesłuchania przed słowackim sądem, który miał decydować o ekstradycji Magdaleny K., doszło w poniedziałek. Kobieta mówiła m.in. o sytuacji z nieprawidłowościami przy wyborze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Po wysłuchaniu jej racji oraz jej obrońcy, we wtorek podczas trwającego zaledwie kilka minut posiedzenia sąd w Bańskiej Bystrzycy nie zgodził się na ekstradycję Magdaleny K. i przychylił się do jej wniosku o wszczęcie procedury dotyczącej przyznania azylu politycznego. Jego rozpatrywanie może potrwać kilka tygodni. Do tego czasu Magdalena K. pozostanie w areszcie w Bańskiej Bystrzycy.

