Posłanka Filiks zabrała głos. Pisze o "hienach, którym mało jest bólu syna i biorą się za córki"

Syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks zmarł 17 lutego. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nastolatek był ofiarą pedofila, Krzysztofa F., który pracował jako pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw uzależnień. Krzysztof F. został skazany w 2021 roku i trafił do więzienia.

Magdalena Filiks: hieny, które biorą się za moje córki

"Potrzebuje spokoju. Ale prokurator Ziobry postanowił odebrać nam i czas żałoby i wszystko co nam zostało po Mikołaju łącznie z dobrą pamięcią o nim i jego godnością. Wyrywa nas codziennie z tego spokoju. Nic więcej nie było nam potrzebne niż spokój. Odebraliście nam to" - odpowiedziała mu Magdalena Filiks.

Tragedia rodziny Filiks

Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia przez 15-latka, śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzi prokuratura. Pojawiały się jednak opinie - między innymi ze strony ówczesnego szefa państwowej komisji do spraw pedofilii Błażeja Kmieciaka - że rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila.