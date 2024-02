Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje. Aktorka miała 69 lat

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje

Magdalena Cwenówna była żoną wybitnego aktora i reżysera Adama Hanuszkiewicza. - Adam urodził się we Lwowie, skąd pochodzą moi rodzice. Moja mama była starsza od Adama tylko o pięć lat! Poznałam go, kiedy miałam 20 lat, byłam studentką PWSFTviT w Łodzi i Barbara Fijewska, która pracowała u Adama w Teatrze Narodowym, a jednocześnie uczyła w Łodzi, poleciła mnie - mówiła o nim w 2015 roku w magazynie "Viva!". Jak zdradziła w wywiadzie, to dla niego zmieniła nazwisko. - Wchodzę do gabinetu dyrektora Hanuszkiewicza, oczywiście na miękkich nogach, i przedstawiam się: „Nazywam się Magdalena Cwen…”. „A cóż to za nazwisko – Cwen?! U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna!”. I tak zmieniłam nazwisko i tego się będę do końca życia trzymać! - mówiła.