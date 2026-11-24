Polska Magdalena Biejat o ludziach Lewicy w spółkach i OHP. "Nie jest tak, że nie mają kompetencji" Justyna Sochacka |

Biejat: w Ochotniczych Hufcach Pracy pracują ludzie powiązani z Lewicą, bo to jest na wskroś lewicowa organizacja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Magdalena Biejat została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o ustalenia "Rzeczpospolitej". Dziennikarze sprawdzili ponad tysiąc osób z zarządów i rad nadzorczych 395 spółek Skarbu Państwa. Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek artykułu, znalazło się wśród nich 219 osób związanych z partiami politycznymi wchodzącymi w skład obecnej koalicji rządzącej.

Wicemarszałkini Senatu (Lewica) zapytana, czy jak zobaczyła długie listy działaczy, osób partyjnie powiązanych w spółkach Skarbu Państwa, przecierała oczy ze zdumienia i ze wstydu, odparła, że nie. - Bo ustawa, którą żeśmy procedowali w Sejmie, jeśli się nie mylę dwa lata temu, utknęła w komisji u pana [Marka] Suskiego. I mimo że nasza posłanka Joanna Wicha, która wtedy zasiadała w tej komisji, zagłosowała za nią, to nie wydaje się, żeby była wola polityczna różnych stron - dodała.

- Część tych spółek jest obsadzonych też po prostu z konkursów przez ludzi kompetentnych. To też nie jest tak, że ktoś, kto kiedyś był związany z jakąś partią nie ma żadnych kompetencji - powiedziała. - Uważam też, że powinniśmy wprowadzić standardy, które nie będą w przyszłości generowały takich newsów i takich wątpliwości co do kompetencji tych ludzi - dodała.

Zaapelowała do Suskiego, żeby "odmroził tę ustawę i żebyśmy ją przegłosowali".

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że we wrześniu TVN24 pokazała to, co dzieje się w Ochotniczych Hufcach Pracy, które są prawie od góry do dołu obsadzone ludźmi Lewicy. Biejat odpowiedziała, że w OHP "pracują ludzie o lewicowych poglądach, ludzie powiązani z Lewicą, ponieważ jest to na wskroś lewicowa organizacja, która wspiera młodzież w kryzysie, która włącza ich na rynek pracy".

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