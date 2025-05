Biejat do Nawrockiego: jak ochronić osoby starsze przed cwaniakami jak pan?

Biejat pyta, jak bronić przed "cwaniakami". Nawrocki: gdyby każdy zachował się jak ja, mielibyśmy lepszą Polskę Źródło: Materiały organizatora

Jak ochronić osoby starsze przed nadużyciami ze strony takich cwaniaków jak pan? - zwróciła się w czasie debaty kandydatka Lewicy Magdalena Biejat do Karola Nawrockiego, nawiązując do kontrowersyjnej sprawy kawalerki kandydata PiS. Nawrocki odpowiedział.

Wśród pytań, które zadawali sobie kandydaci podczas finałowej debaty prezydenckiej przed niedzielnymi wyborami, kilkakrotnie padały te, które dotyczyły kawalerki, którą kandydat PiS Karol Nawrocki pozyskał od starszego, schorowanego pana Jerzego. Wokół tej sprawy pojawiło się wiele wątpliwości oraz pytań bez jasnych odpowiedzi, a sam Nawrocki do tej pory do końca nie wytłumaczył się opinii publicznej.

Jedno z pytań zadała kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. - Cała Polska wie już, że wskutek trudnej sytuacji materialnej osoby starszej dorobił się pan mieszkania komunalnego, w którym mieszkał pan Jerzy. I mam pytanie, czy po krytyce, która pana spotkała, ma pan już pomysł, jak ochronić osoby starsze przed nadużyciami ze strony takich cwaniaków jak pan? - zapytała.

"Gdyby każdy zachował się jak ja, mielibyśmy lepszą Polskę"

- Dobrze zadane pytanie, pani (wice)marszałek (Senatu). Odpowiedziałbym, że gdyby każdy uczciwy człowiek zachował się tak jak ja, to mielibyśmy lepszą Polskę - odparł Nawrocki. Przekonywał, że "pomógł człowiekowi, który mógł być poddany kryzysowi bezdomności właśnie, bo nie stać go było na czynsz".

- Pomogłem człowiekowi, któremu zapłaciłem za mieszkanie, a jego właścicielem stałem się w roku 2017 - kontynuował. - W 2021 roku podpisałem, że nadal będę się opiekował tym człowiekiem w ramach swoich możliwości - dodał.

- Więc jeśli każdy uczciwy i dobry człowiek zachowałby się tak jak ja, na końcu oddając to mieszkanie organizacji charytatywnej, co też zrobiłem, to w jakimś zakresie poza państwowym a społecznym odpowiedzielibyśmy na sprawę, o którą pyta pani (wice)marszałek - powiedział kandydat PiS.

Wykorzystując czas na ripostę, Biejat powiedziała: - A pan Jerzy, jak był w DPS-ie, tak jest.

- To jest w ogóle skandal, że pan twierdzi, że ochronił go pan przed bezdomnością, kiedy przed bezdomnością ochroniła go gmina, dając mu lokal komunalny - podkreśliła.