Magdalena Biejat odwołana z funkcji przewodniczącej sejmowej komisji

- Doszło do rzeczy skandalicznej, która nie miała wcześniej miejsca w obyczaju parlamentarnym - powiedziała na konferencji prasowej jedna z posłanek Lewicy Anna Maria Żukowska. - Nie zgadzamy się z tym, dlatego wyszliśmy z (posiedzenia - red.) tej komisji. Uważamy, że to jest coś, co po raz kolejny pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszelkie ustalenia gdzieś - dodała.