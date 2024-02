Magdalena Biejat o marszałku Hołowni: wie, że nie wywinie się tak łatwo

- To nie bardzo elegancko było. Myślę, że to wynika ze zdenerwowania pana marszałka - ocenia ostatni konflikt w koalicji rządzącej wokół zmian w przepisach aborcyjnych wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy na fotel prezydenta Warszawy jest gościnią najnowszego wydania podcastu "Wybory kobiet".

W najnowszym odcinku podcastu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" rozmawiają z Magdaleną Biejat. Wicemarszałkini Senatu oraz kandydatka na prezydentkę Warszawy mówi między innymi o swojej wizji prezydentury w stolicy i o tym, co różni ją od prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Dziennikarki pytały gościnię również o sprawy bieżące, w tym konflikt Włodzimierza Czarzastego z marszałkiem Szymonem Hołownią i ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z prawami kobiet w tle. Jak ocenia go jedna z liderek Lewicy?

Magdalena Biejat o sporze wokół aborcji

Arleta Zalewska zapytała Magdalenę Biejat, jak patrzy na "otwarty i publiczny" spór Włodzimierza Czarzastego z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził ostatnio, że nie będzie brał odpowiedzialności za to, że "ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem". W odpowiedzi marszałek powiedział, że "nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw". Stwierdził też, że współprzewodniczący Nowej Lewicy w tej sprawie "kłamie". - Jak widzę, pojawiają się jakieś pęknięcia w koalicji na tym tle. Moim zdaniem zupełnie tego niewarte - dodał Hołownia.

- To nie bardzo elegancko było. Myślę, że to wynika ze zdenerwowania pana marszałka - komentuje w podcaście "Wybory Kobiet" Magdalena Biejat. - Bo myślę, że wie, że nie wywinie się tak łatwo. I tu nie chodzi o konflikt Czarzasty-Hołownia, czy Czarzasty-Kosiniak-Kamysz. Tutaj chodzi o sprawy kobiet. Jest już luty, w październiku wygraliśmy wybory, a Koalicja 15 Października istnieje dlatego, że kobiety się zmobilizowały i tłumnie poszły do tych wyborów. I jednym z absolutnie kluczowych tematów było prawo do przerywania ciąży. Tutaj nie ma sporu - podkreśla wicemarszałkini Senatu.

Jej zdaniem nic nie stało na przeszkodzie, by te projekty procedować. - Ja uważam, że opowiadanie nam teraz, że to nie jest ten moment, zrzucanie winy na jakieś kruczki proceduralne, zasłanianie się tym, że są wybory samorządowe, to jest po prostu skandal. Ja się nigdy na to nie zgodzę. I tu nie chodzi o to kogo lubię, a kogo nie lubię w polityce. Złożyliśmy wszyscy obietnicę, i składali ją, jeśli dobrze pamiętam również przedstawiciele Trzeciej Drogi, że po tych wyborach uporządkujemy kwestię dostępu do aborcji. Że doprowadzimy do tego, że kobiety będą mogły się czuć bezpiecznie - podkreślała polityczka.

Dziennikarki pytały, co by dziś powiedziała marszałkowi Hołowni? - Że to jest jego zobowiązanie również. Że nie ma co zasłaniać się kruczkami prawnymi, tylko doprowadzić do tego, by te ustawy były procedowane w Sejmie. Bo zasługujemy na tę debatę w Sejmie - mówiła. Jej zdaniem powinno się odbyć w tej sprawie wysłuchanie publiczne z udziałem posłów i posłanek. - Bo ja słyszę, jak w mediach powtarzają nieprawdy na temat aborcji. Czas żeby spotkali się z kobietami - pan marszałek Hołownia do tej pory nie spotkał się z przedstawicielkami środowisk kobiecych - i usłyszeli, jak wyglądają dzisiaj realia dotyczące zdrowia reprodukcyjnego kobiet i aborcji - mówiła.

ZOBACZ TEŻ: Trzecia Droga przedstawiła projekt w sprawie aborcji

Magdalena Biejat o kandydowaniu na prezydentkę Warszawy

W rozmowie z prowadzącymi "Wybory Kobiet" padły też pytania o kandydowanie gościni podcastu w zbliżających się wyborach samorządowych - w których Biejat ubiega się o fotel prezydenta stolicy. Co różni ją od innych kandydatów, szczególnie od urzędującego prezydenta Rafała Trzaskowskiego? - Podejście do miasta, które w naszym programie jest dużo bardziej kompleksowe, to miasto na miarę europejskiej stolicy XXI wieku. Kwestia odważnego programu mieszkaniowego, inwestycji w edukację - w dobre usługi, wreszcie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni - mówiła. Magdalena Biejat opowiedziała też o swoim ostatnim postulacie, by rząd oddał Warszawie 11 mld zł, których brakuje w miejskich budżecie "na skutek reform podatkowych PiS-u". Co usłyszała, gdy zaapelowała do kontrkandydatów o wsparcie?

Wicemarszałkini Senatu mówi też "mitach" wokół Włodzimierza Czarzastego, a także czy Lewica wystawi wspólnego kandydata na prezydenta i czy będzie nim... Magdalena Biejat? Odpowiedzi w najnowszych "Wyborach Kobiet".

Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" w swoim widepodcaście co tydzień spotykają się z gościnią lub gościem i wspólnie komentują wydarzenia polityczne. Dzielą się też swoją wiedzą, również tą zakulisową. W najnowszym odcinku, jak co tydzień, przedstawiają skrót najważniejszych wydarzeń politycznych z ostatniego tygodnia. Podcast dostępny jest na newsweek.pl, onet.pl, Onet Audio oraz w TVN24 GO.

Autorka/Autor:am

Źródło: tvn24.pl