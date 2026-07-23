Jeden na jeden Magdalena Biejat o sytuacji w PiS: będzie bardzo ciężko to posklejać Mikołaj Stępień |

Magdalena Biejat o sytuacji w PiS: bardzo ciężko będzie ten poziom emocji uspokoić Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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W czwartek kończy się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego o zakazie działalności w stowarzyszeniach. Do końca dnia europosłowie i parlamentarzyści PiS muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie.

Sprawę komentowała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat (Lewica) w czwartkowym wydaniu programu "Jeden na Jeden" w TVN24. - To, co obserwujemy na [platformie - red.] X od tygodni, pokazuje, jaki tam jest poziom emocji i bardzo ciężko będzie ten poziom emocji uspokoić - mówiła.

- Polityka jest przede wszystkim o emocjach, także tych emocjach, które mają politycy - dodała.

Oceniła również, że w związku z tym trudno, by "kolejne ultimatum Jarosława Kaczyńskiego doprowadziło do czegoś konstruktywnego." - Uważam, że będzie bardzo ciężko to posklejać - zaznaczyła.

Biejat o konsekwencjach rozłamu w PiS: stary porządek się sypie

Biejat była również pytana, jak jej zdaniem rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może wpłynąć na koalicję rządową, w tym reprezentowaną przez nią Lewicę. - Moim zdaniem on może w dłuższej perspektywie w ogóle przeorganizować dynamikę na scenie politycznej - odparła.

- Do niedawna jednak było tak, że scena polityczna w Polsce była zdominowana przez dwie główne partie - Koalicję Obywatelską (…) i Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj na naszych oczach ten stary, zastany przez nas porządek się sypie - kontynuowała.

Magdalena Biejat w "Jeden na jeden" Źródło zdjęcia: TVN24

Prowadząca Arleta Zalewska dopytywała ją również o to, jak postrzega porozumienie w sprawie wyborów do Senatu, jakie Jarosław Kaczyński zawiązał w zeszłym tygodniu z liderem Bezpartyjnych Samorządowców i byłym kandydatem na prezydenta Markiem Wochem.

- Jeśli Jarosław Kaczyński wymieni Mateusza Morawieckiego na pana Wocha, to będzie to świadczyło o jego ostatecznym upadku - oznajmiła. W jej opinii takie porozumienie jest kompromitujące dla prezesa PiS. Jak mówiła, jest tak nie tylko ze względu na niewielkie środowisko, jakie reprezentuje Marek Woch, ale i jego stanowisko wobec spraw takich, jak obronność czy relacje z Ukrainą.

- Partia i lider, który rości sobie ambicje, ma ambicje do tego, żeby być znowu szefem partii rządzącej, nie powinien w ten sposób się zachowywać - podkreśliła.

Biejat o antyukraińskich nastrojach: to gra tylko na korzyść Rosji

Wicemarszałkini Senatu poruszyła także kwestię narastających w Polsce antyukraińskich nastrojów. Przypomniała między innymi przypadek z Poznania, gdzie dwóch mężczyzn pobiło 67-latka, który stanął w obronie zaczepianego przez nich nastolatka z Ukrainy.

- To jest efekt tego, że przegrywamy wojnę z Rosją już teraz - oceniła. Podkreśliła, że ma przy tym na myśli wojnę informacyjną. - To, że dzisiaj mamy tak ostre nastroje, że mamy przyzwolenie do przemocy w debacie publicznej, ale także niestety na ulicach, to gra tylko na korzyść Rosji - kontynuowała.

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