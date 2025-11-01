Logo strona główna
Polska

"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"

Magda Łucyan
Źródło: TVN24
Czuję odpowiedzialność w związku z tematami, jakie poruszamy i mam takie poczucie, że nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza - mówiła dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Magda Łucyan, która została nominowana do nagrody Viva! People Power w kategorii "Człowiek dla planety". 

Autorka "Podcastu o końcu świata Magdy Łucyan" i "Rozmów o końcu świata" mówiła w sobotę we "Wstajesz i weekend" w studiu TVN24, że jest jej bardzo miło z powodu nominacji. - Czuję też odpowiedzialność w związku z tematami, jakie poruszamy i mam takie poczucie, że nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza. A nie będę ukrywać, zdarza mi się to, bo są to głównie złe informacje z jeszcze gorszą perspektywą na przyszłość - zaznaczyła. 

Magda Łucyan zapytana, czy nie ma czasami poczucia bezradności w starciu z tą całą machiną, odparła: - Mam bardzo często i tak naprawdę tylko takie poczucie, że działam, daje mi zapomnieć o tej bezsilności, bezradności, bo rzeczywiście i my w naszym programie i naukowcy od wielu, wielu lat mówią o tym, jakie są fakty (...) i w związku z tym bardzo często nie dzieje się nic, nie dzieje się nic w Polsce, nie dzieje się nic w wielu miejscach na świecie, wręcz pokusiłabym się o tezę, że niewiele dzieje się globalnie tego dobrego.

- Jednocześnie cały czas mam poczucie, że musimy o tym mówić, bo to jest szalenie ważny temat, bo od tego, co będziemy robić dzisiaj, a raczej co będą robić politycy i wielki biznes, zależy to, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci - dodała.

"Nasze codzienne wybory mogą mieć wpływ na wielki biznes"

Jak mówiła, "zdarza się, że coś się zmienia w kontekście prawnym i to jest naprawdę wielkie osiągnięcie". Podkreśliła, że "to, co też jest szalenie ważne, to zmiana świadomości nas wszystkich".

- Staram się w programie "Rozmowy o końcu świata" i w podcaście nie sprawiać takiego wrażenia, że osoba po drugiej stronie ma poczucie, że wszystko to jest przez nią i że ona musi całkowicie zmienić swoje życie. A wiemy, każdy z nas ma wiele różnych problemów i to nie jest jedyny problem, z którym się mierzymy w życiu codziennym. Więc ja podkreślam zawsze, że najwięcej zależy od polityków i dużego biznesu - powiedziała dziennikarka.

- Ale my mamy moc, po pierwsze, bo to my wrzucamy kartę do urny wyborczej, więc to jest nasz najważniejszy wpływ na to także, co będzie się działo w kontekście kryzysu klimatycznego. Nasze codzienne wybory mogą mieć wpływ na przykład na wielki biznes. Czyli jeżeli my zmieniamy nasze nawyki, jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami, możemy wpłynąć na to, co ten biznes będzie robił, bo on będzie musiał odpowiedzieć na nasze wybory, a także czasem na nasze pytania - dodała.

W kategorii "Człowiek dla planety" nominowane są osoby, które działają na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacji, mające realny wpływ na przyszłość planety. Prócz Magdy Łucyan nominowani są także Karolina Kuszlewicz, obrończyni praw zwierząt i autorka podcastu "Kuszlewicz w imieniu" oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski, inżynier, astronauta, drugi Polak w kosmosie. Jak zauważają organizatorzy, "na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeznaczył aż 20 procent czasu na działania edukacyjne".

To druga edycja konkursu plebiscytu magazynu "Viva!". Laureatów, nominowanych w ośmiu kategoriach, poznamy 3 grudnia. Wydarzenie będzie po raz pierwszy transmitowane w telewizji, pokaże je stacja TVN.

pc

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TVN24KlimatZmiany klimatu
