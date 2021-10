Magda Łucyan i Katarzyna Górniak o swoim reportażu na temat endometriozy

Reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak przygotowały reportaż zatytułowany "Taka twoja uroda". Dotyczy endometriozy, choroby kilku milionów Polek, która jest odpowiedzialna za niemal połowę przypadków bezpłodności. Wiąże się z bólem porównywanym wręcz do tego porodowego, a w Polsce nie ma żadnego systemu jej leczenia. Endometrioza to choroba, której nie widać, a która potrafi zdemolować życie.

Łucyan i Górniak rozmawiały z kobietami, dla których ta choroba jest codziennością. Pytały je o to, jak wygląda ich życie. Lekarz z kolei, którzy specjalizują się w leczeniu endometriozy - a jest ich w Polsce niewielu - zapytały o to, dlaczego na prawidłową diagnozę kobiety muszą czekać nawet kilkanaście lat.

Łucyan: setki kobiet podzieliły się z nami swoją historią

- Podczas realizacji tego reportażu z ogromną mocą przekonałyśmy się, jak wielu kobiet to dotyczy, bo statystyki to jedno, a druga kwestia jest taka, że na każdym etapie ktoś nam mówił - "ja też, moja siostra też, moja przyjaciółka też" - opowiadała Łucyan.

Górniak: na tę chorobę choruje więcej osób niż na wszystkie nowotwory złośliwe w Polsce

Górniak mówiła natomiast, że "skala jest poruszająca nie tylko dlatego, że tych kobiet jest tak wiele, ale również dlatego, że one mówią ciągle te same historie". - Przez pół roku realizacji tego materiału usłyszałyśmy ciągle to samo zdanie powtarzane wszystkim cierpiącym na tę chorobę kobietom - "taka twoja uroda", "to nie może tak boleć", "nic ci nie jest, nie przesadzaj, nie wymyślaj", "histeryzujesz" - wyliczała.