"Mafia VAT-owska" w Ministerstwie Finansów. Posłowie pytają o kontrole skarbowe spółek z łańcuszka

Ludzie Mariana Banasia

Napad na przestępcę

Z jego wyznaniami nic nie zrobili funkcjonariusze poznańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do których trafił wiosną 2017, co ujawniliśmy na tvn24.pl. Relacją przestępcy zainteresowali się dopiero, wiele miesięcy później, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie. W efekcie ich pracy na przełomie 2018 i 2019 roku prokuratura wydała nakazy zatrzymania dwóch (wówczas już byłych) dyrektorów z Ministerstwa Finansów pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Do aresztu trafił również naczelnik warszawskiego urzędu skarbowego, który miał z nimi współpracować. Późną jesienią 2019 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec członków tej grupy, obejmuje on 22 osoby.