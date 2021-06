Pierwszy raz rozmawiali 16 lat temu, teraz znów się spotykają. "To okazja do porównań"

Z okazji 20-lecia stacji na antenie TVN24 ukaże się cykl rozmów z wybitnymi postaciami światowej polityki, kultury, nauki i sportu. Pierwszym gościem programu będzie Madeleine Albright, była sekretarz stanu w administracji Billa Clintona, pierwsza w historii kobieta - szefowa amerykańskiej dyplomacji. Premiera cyklu "Rozmowy na 20-lecie" już w poniedziałek 28 czerwca o godzinie 20:30.

Do cyklu "Rozmowy na 20-lecie" zapraszamy wielkie osobowości światowej polityki, kultury, nauki i sportu, które rzadko udzielają wywiadów. Wspólnie zastanowimy się, z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesny świat, co się zmieniło w Polsce i na świecie od czasu, kiedy telewizja TVN24 zaczęła nadawanie. Gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy jako ludzie, jako społeczeństwa, państwa, jako wspólnota europejska i wreszcie, patrząc globalnie, jako świat.

Jubileusz 20-lecia TVN24 to okazja, żeby się zatrzymać i spojrzeć na bieżące sprawy i wyzwania z innej perspektywy i w szerszym kontekście. W premierowym odcinku gościć będzie Madeline Albright. Wywiad poprowadził Piotr Marciniak, który już raz spotkał się z panią sekretarz w 2005 roku. Teraz zobaczyli się ponownie.

- To okazja do porównań, jak od tego czasu zmieniła się Polska i świat. Rozmawialiśmy o problemach liberalnej demokracji, o populizmie i autokracji, naruszaniu praworządności i wolności mediów – mówi Marciniak.

Madeleine Albright i Piotr Marciniak spotkali się w 2005 roku TVN24

Albright: Informacja to bardzo ważny element demokracji

Madeleine Albright wspomina między innymi wejście Polski do NATO. I stawia diagnozy na temat obecnej sytuacji politycznej na świecie, ale również w Polsce. - NATO nie jest prostu najsilniejszym sojuszem wojskowym świata, jest to też sojusz demokracji, co stanowi jeden z jego fundamentów. Dlatego jestem bardzo rozczarowana tym, co rozwija się w Polsce, (…) mam nadzieję, że ludzie widzą to i są świadomi tego, co się dzieje, tych prób podkopania wiary w demokrację - mówi w wywiadzie.

- Bardzo podziwiam to, co robi TVN. Informacja to bardzo ważny element demokracji. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są fakty - to jest częścią składową tego zjawiska. Bardzo dobrze sobie radzicie z punktu widzenia tego, jak przekazać ludziom prawdę - dodaje.

Madeleine Albright i Piotr Marciniak w 2021 roku TVN24

W "Rozmowach na 20-lecie" Madeleine Albright komentuje najbardziej palące kwestie obecnej polityki międzynarodowej. Odpowiada na pytania o największe zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, o odpowiedzialnych za nie liderów, o teorie spiskowe i prognozy na przyszłość. Czy Władimir Putin jest mordercą? Czy można powstrzymać Rosję? Czy Ukraina będzie mogła kiedyś wstąpić do NATO? Czy Chiny to wróg Zachodu czy tylko konkurent? I co by to oznaczało dla sytuacji międzynarodowej, gdyby się okazało, że COVID-19 pochodzi z chińskiego laboratorium?

