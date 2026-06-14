Polska Odwaga pokazywania macierzyństwa bez tabu. Rozmowa z Aleksandrą Żebrowską w "Mamy temat" Mikołaj Stępień |

Prowadzące podcast "Mamy temat" o rozmowie z Aleksandrą Żebrowską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W niedzielę prowadzące podcastu "Mamy temat" - Maria Mikołajewska i Karolina Bałuc opowiadały w TVN24 o swoim spotkaniu z Aleksandrą Żebrowską. Ich rozmowa dotyczyła doświadczeń, trudności i uczuć towarzyszących kobietom w związku z macierzyństwem

Całość rozmowy z Olą Żebrowską możesz sobaczyć w TVN24+..

- Mam takie wrażenie, że jak rozmawiałyśmy z Olą, to tak jakbyśmy po prostu spotkały się ze sobą, z taką koleżanką, która ma trochę większe doświadczenie, bo razy cztery - przyznała Karolina Bałuc. - To też sprawia, że ona trochę nabrała takiego dystansu, właśnie do macierzyństwa i całego życia - podkreśliła.

- Niesamowite jest to, że tak otwarcie o tym wszystkim mówi. Naprawdę podzieliła się z nami takimi uczuciami, takimi chwilami, emocjami, że my się w nich odnalazłyśmy i myślę, że nasze słuchaczki też się w nich odnajdą - dodała Mikołajewska.

Realny obraz macierzyństwa. Rozmowa z Olą Żebrowską w "Mamy temat"

Jak mówiły, ich rozmowa z Aleksandrą Żebrowską obracała się również wokół opublikowanego przez nią zdjęcia, na którym widać ją karmiącą dziecko na toalecie. Prowadząca program w TVN24 Joanna Kryńska oceniła, że zdjęcie to jest "bardzo realne".

- Mogę powiedzieć, że dla mnie bardzo, bardzo realne, bo zobaczyłam je właśnie dwa tygodnie przed moim drugim porodem. To był styczeń 2023 roku, no i dwa tygodnie później przekonałam się, jak bardzo ono jest prawdziwe. Jak rzeczywiście masz tę dwójkę dzieci, w toalecie nie możesz być sama, nawet przez chwilę. Musisz tam robić wszystko z dzieckiem na rękach - odparła Bałuc.

Maria Mikołajewska i Karolina Bałuc Źródło zdjęcia: TVN24

Oceniła też, że pokazywanie takich prawdziwych kadrów z życia matki może wiele pomóc, szczególnie, jak ktoś jest na początku drogi swojego macierzyństwa. - Fajne jest to, że ona to robi, bo ona ma już odwagę - zgodziła się Mikołajewska. Jak dodała, Ola Żebrowska podzieliła się z nimi również doświadczeniami związanymi z negatywnymi komentarzami w internecie, między innymi dotyczącymi wyglądu.

- Jeżeli ona to słyszy, to każda z nas może coś takiego usłyszeć. Ona jest już uodporniona na ten hejt i dzięki temu to ona ma siłę pokazywać takie kadry - siebie na sedesie karmiącą. Dzięki temu inne kobiety mają siłę, jak się same znajdą na tym sedesie z dzieckiem, to nie czują się aż tak złe, bo ktoś to pokazał - zaznaczyła.

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