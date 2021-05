W ślepym zaułku

Emigracyjny Londyn żegnał go jako zdrajcę, a w kraju witał go entuzjazm pobudzonych nadziejami na destalinizację czytelników. Mackiewicz, obok Wańkowicza, należał do najcenniejszych trofeów peerelowskiej akcji wezwań do powrotu. Czy był oportunistą? To nie to słowo. Na pewno rozumiał, że jego repatriacja jest korzystna dla władzy i liczył, że sam też na tym skorzysta. W liście do Bolesława Piaseckiego tak prezentował motywy powrotu: "wróciłem do kraju, aby dać świadectwo, że Polacy nie powinni spodziewać się żadnej efektywnej pomocy od mocarstw zachodnich. Nie chciałbym powracać na emigrację do tego świata poniżonych upiorów. Chciałbym (...) umrzeć, ale na zadanie sobie śmierci mam za mało odwagi, chociaż (...) tak w ogóle byłem człowiekiem raczej odważnym". To wyznanie pochodzi z 1965 roku, kiedy wszystkie argumenty za powrotem straciły ważność. Cat podpisał, a być może był nawet inicjatorem Listu 34. Pisywał z powrotem do paryskiej "Kultury", za co władza szykowała mu proces. Los Mackiewicza zatoczył pełne koło.