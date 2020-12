Ponieważ wysypy tekstów o kryzysie polskiej piosenki zdarzały się regularnie, rok w rok, z czasem analitycy peerelowskiej świadomości społecznej postawili odważną tezę, że kryzys polskiej piosenki to temat zastępczy. I mieli rację. Reglamentacją tematów do dyskusji zajmował się wydział prasy KC, a nad porządkiem debaty czuwał Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

To wszystko można, ale mało komu się chce. Na takim imponującym tle tematów niepodjętych, śmiesznym drobiazgiem wydawać się może decyzja o zamknięciu wyciągów narciarskich z powodu pandemii. A jednak nie. Właśnie na ten temat rozszalała się dyskusja. Być może dlatego, że nie wiemy, co w końcu władza zdecyduje. Komu ulegnie: czy lobby właścicieli wyciągów i hotelarzy z Podhala, któremu przewodzi nieustraszony wiceminister rozwoju w obecnym rządzie, a jeszcze nie tak dawno poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Gut-Mostowy, czy też ostrożnym lekarzom, nawołującym, żeby jeszcze chwilę wytrwać, wytrzymać zaostrzone przepisy, aby ustrzec się przed sytuacją z ostatniego lata, kiedy zapanowało złudne poczucie bezpieczeństwa.

Od początku pandemii władze naszego kraju nie były w stanie zdecydować się co ważniejsze: zdrowie obywateli czy zdrowie gospodarki. Na przykładzie Zakopanego i sporu z lobby wyciągowym widać, jak trudno rozstrzygnąć ten dylemat. Dla PiS-u tym trudniejszy, że Podhale to jego baza wyborcza, najwierniejszy katolicko-narodowy elektorat. Jeśli w styczniu Podhale będzie pełne ludzi i ruszą wyciągi, to nie będzie to triumf troski o zdrowie młodego pokolenia nabierającego sił do pracy "w górzystym powietrzu", jak opisywał Szwajcarię Benia Krzyk, bohater Izaaka Babla, tylko rezultat kalkulacji politycznej i finansowej.